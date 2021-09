"Tan deslumbrante como frustrante": las primeras (y aturdidas) críticas de 'Dune' ya están aquí

Desde la llegada del coronavirus ha habido multitud de blockbusters sometidos a retrasos que esperaban una mejor coyuntura para llegar a las salas, pero en pocos casos se nos ha insistido tanto como con Dune sobre la necesidad de que la película se viera en pantalla grande. Tristemente, es un destino del que lo nuevo de Denis Villeneuve no podrá gozar de forma exclusiva (por mucho que enfurezca al director, es uno de los estrenos que Warner Bros. lanzará de forma híbrida, entre lo convencional y HBO Max), pero al menos ha podido beneficiarse de este medio en su primera exhibición ante la prensa, que ha tenido lugar durante el Festival de Venecia.

De este certamen llegan las primeras críticas de la ambiciosísima adaptación de Frank Herbert; unas que en absoluto parten del consenso. De hecho, la única impresión más o menos asentada es que Dune es gigantesca e intimidante, mientras que hay quien se queda con esta grandeza y quien la percibe como algo incapaz de disimular graves problemas. De ritmo, de exposición y, sobre todo, de organicidad: el hecho de que Dune cuente una historia incompleta (dependiente de una segunda parte que ni siquiera está confirmada aún) ha supuesto un bache para muchos espectadores.

La película se estrena en España el próximo 17 de septiembre, y a continuación puedes leer algunas de las críticas publicadas.

David Ehrlich (IndieWire): "Ninguna historia podría soportar la enormidad de lo que intenta construir Villeneuve en 155 interminables minutos" (...) Una película consumida por los sueños y llena de espectáculo vacío que mantiene la imaginación a raya (...) Es difícil exagerar lo poco que realmente ocurre en esta Dune, que fluye como una obertura alargada durante toda una ópera".

Owen Gleiberman (Variety): "Una película que merece cinco estrellas por la construcción del mundo y unas dos y media por la narración. Comparada con la desastrosa adaptación de David Lynch puede parecer una obra maestra (...) Cuando la película empieza a quedarse sin trucos se vuelve aturdida y amorfa".

David Rooney (The Hollywood Reporter): "La película no plasma la intrincada construcción del mundo de Herbert de una forma satisfactoriamente digerible. Las alegorías políticas, religiosas, ecológicas y tecnológicas se convierten en algo sin importancia (...) No carece de espectáculo cinematográfico, pero tampoco elimina la frecuente afirmación de que el libro es inadaptable".

Tomasso Koch (El País): "Todo correcto, sin duda, pero casi nada inolvidable. Apenas hay secuencias que queden esculpidas en la retina (...) Padece el defecto más habitual de este tipo de cine: el exceso. De ritmo, de música, de aclaraciones. En definitiva, de metraje.

Steve Pond (The Wrap): "Dune es a tan deslumbrante como frustrante, a menudo espectacular y a menudo lenta. Es enorme, ruidosa e impresionante, pero también carece de humor y es sombría (...) Pretende impresionarte antes que entretenerte".

Ian Sandwell (Digital Spy): "Hay mucho que admirar, especialmente la impresionante construcción del mundo y el excelente reparto. Pero uno se queda pensando en lo buena que será la segunda parte en lugar de sentirte totalmente satisfecho con esta (...) Aunque es encomiable que Villeneuve dé tiempo al mundo para respirar, esto afecta al ritmo".

Manu Yáñez (Fotogramas): "La experiencia de ver aquella Dune de David Lynch extravagante, sucia e inquietante resultaba más sugerente que el visionado de la impoluta pero algo impersonal propuesta de Villeneuve (...) La nueva Dune puede verse apenas como la primera estación de un grandilocuente viaje por un universo cargado de misticismo."

Alejandro G. Calvo (SensaCine): "Un espectáculo sci-fi totémico, inabarcable, y al mismo tiempo tremendamente intenso y desasosegante. Te pasa por encima sin miramientos (...) Es tan solipsista lo que hace Villeneuve que es imposible que no provoque reacciones encontradas."

Leah Greenblatt (Entertainment Weekly): "Es el tipo de cine exuberante y elevado para el que se crearon las grandes pantallas: una experiencia sensorial tan opulenta y abrumadora que pide ser vista a lo grande, o no ser vista en absoluto (...) La grandiosa ejecución de Villeneuve disimula a menuda que la trama no es más que un prólogo".

Mariona Borrull (El Confidencial): "Sus dos horas y media de duración (en especial una segunda mitad que es un atolladero de ideas fracasadas) resultan excesivas (...) No podemos explicar estas imágenes con palabras y, así, la escritura sobre cine pasa de lo científico a lo religioso."

Scott Collura (IGN): "Pese a sus increíbles imágenes, sus estrellas de primera fila y sus interpretaciones de los aspectos más extraños del libro de Herbert, esta versión de Dune no termina de cuajar (...) Una película técnicamente brillante y visualmente asombrosa; es una pena que se desinfle en su segunda mitad".

Luis Martínez (El Mundo): "No queda otra que rendirse a una maquinaria de entretenimiento madura y perfectamente consciente de sí que coloca eso que llamamos blockbuster en otro nivel (...) La nueva Dune hace realidad lo que antes intentaron Alejandro Jodorowski y David Lynch".