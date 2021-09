¿Pero cuántas bandas sonoras tiene finalmente 'Dune'?

Los detractores de Hans Zimmer podrán acusarle de muchas cosas, pero (al menos en lo que respecta a Dune), no podrán echarle en cara su falta de sinceridad. “Estoy volviendo locos a todos porque estoy lleno de ideas”, declaró el compositor alemán hablando de su trabajo para Denis Villeneuve. Y, ahora que la película está al borde de su estreno, todo indica que su partitura tiene la extensión de un gusano de arena. De los grandecitos, además.

Hasta el momento, sabíamos que Zimmer había compuesto dos ciclos musicales inspirados por la cinta. El primero, destinado a la película propiamente dicha, y el segundo de cara a The Art and Soul of Dune, un libro de arte que acompañará a la adaptación de la novela de Frank Herbert.

Pero hete aquí que la BSO de Dune que ha llegado a YouTube y otras plataformas de streaming no es la "original motion picture soundtrack" de rigor. En su lugar, el elepé lleva por título The Dune Sketchbook ("El álbum de bocetos de Dune") y su subtítulo es "música de la banda sonora".

Según Water Tower Music, la editora musical de Warner Bros., este disco contiene "exploraciones extensas e inmersivas de la banda sonora de la película". Y, en cuanto a lo de "extensas", podemos dar fe, dado que muchos de sus nueve cortes superan de largo la barrera de los 10 minutos.

De hecho, la inicial Song of the Sisters (asociada, suponemos, a la turbia hermandad de las Bene Gesserit) llega a los 16 minutos de duración. El resto de los temas, como House Atreides, Moon Over Caladan y, por supuesto, Shai-Hulud, también bordean el cuarto de hora, salvo pocas excepciones. En conjunto, el álbum supera la hora y media de duración.

El sonido de estas composiciones es totalmente zimmeriano, alternando entre las cantilenas místicas a cargo de una voz femenina (que, lo sentimos, no es la de Lisa Gerard, su colaboradora en Gladiator) con melodías épicas. Y, por supuesto, erupciones de graves y subgraves que dejarán los conos de tus altavoces como si el barón Harkonnen se les hubiera sentado encima.

Ahora bien: ¿qué pasa con la banda sonora de Dune, propiamente dicha? De momento, Water Tower ha publicado una versión extendida de Paul's Dream (siete minutos, frente al minuto y pico que dura el tema homónimo del sketchbook) y otra pieza titulada Ripples in the Sand. Ambas han sonado, en mayor o menor medida, a lo largo de los tráilers y clips publicados.

Así pues, podemos hacerle caso a la web Film Music Reporter cuando afirma que Dune tendrá tres bandas sonoras publicadas. La primera, este sketchbook que ya hemos podido oír; la segunda, la BSO 'oficial', que aparecerá por completo este viernes 17 de octubre, coincidiendo con el estreno internacional del filme. Y, finalmente, The Art and Soul of Dune, para el libro de diseños.

Está claro que el amor de Hans Zimmer por Dune le ha llevado a afrontar el encargo de Villeneuve como todo un Fremen, con su destiltraje y todo. ¿Se dará por aludido Christopher Nolan, haciendo que el compositor le entregue una partitura el doble de larga para su siguiente trabajo juntos?