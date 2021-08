‘Dune’ es tan grande que Hans Zimmer ha tenido que componer dos bandas sonoras distintas

Hans Zimmer siempre ha considerado Dune de Frank Herbert una de sus novelas favoritas, de ahí que le emocionara tanto que Denis Villeneuve recurriera a él para ponerle música en su adaptación al cine. El compositor aceptó el encargo con tantas ganas que tuvo que dar la espalda a Christopher Nolan y a Tenet (el cineasta tuvo que recurrir a Ludwig Göransson para sustituirle), y ha puesto en pie una banda sonora de lo más ambiciosa. “Estoy volviendo locos a todos porque estoy lleno de ideas”, declaró sobre el proceso, sintiéndose enormemente inspirado por la película y, claro, por la obra de Herbert.

El entusiasmo de Zimmer ha llegado al extremo de que ha acabado completando dos bandas sonoras distintas para Dune: la de la película en sí y la de, según recoge io9, un libro dedicado al arte del film de Villeneuve que llegará al mercado de forma paralela a la película. Dicho libro es The Art and Soul of Dune y se anuncia como un sofisticado acompañamiento al estreno del film de Warner Bros.: un making of tan ampuloso que tiene su propia partitura. “El oscarizado compositor de Doom se sintió tan inspirado cuando vio el próximo libro tras las escenas de Insight Editions que decidió escribir un acompañamiento musical”, recoge el citado medio.

“The Art and Soul of Dune, escrito por la productora del film Tanya Lapointe, tendrá una banda sonora de Zimmer disponible para descargar y en streaming a partir del 22 de octubre, misma fecha que el estreno del film, y el libro también estará disponible en ediciones limitadas y estándar”. El 22 de octubre es la fecha en que Dune llega a los cines de EE.UU., aunque en España lo hará algo antes (el 17 de septiembre), cuando se haya proyectado por primera vez en el Festival de Venecia. La edición estándar del libro de marras cuesta 50 dólares, mientras que la limitada (restringida a 700 ejemplares) cuesta la friolera de unos 600 dólares.

Ambas ediciones poseen entrevistas en profundidad a Villeneuve y a miembros del reparto como Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson u Oscar Isaac, entre otros. La edición especial, por su parte, tiene 80 páginas extra en la que encontramos fotos exclusivas del rodaje y firmas de la citada Lapointe, Villeneuve, el director de fotografía Greg Fraser, Chalamet y Josh Brolin. Se trata, sin duda, de todo un artículo de coleccionista destinado a los fans más entregados al fenómeno de Herbert, como el propio Zimmer ha resultado ser.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.