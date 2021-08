A Chloé Zhao le ha encantado ‘Dune’: “Me da miedo que la gente no viva esta experiencia en el cine”

En diciembre del año pasado Warner hizo un anuncio llamado a sacudir la industria: todas sus películas de 2021 serían sujetos de un estreno híbrido, según el cual llegarían simultáneamente a las salas de cine que pudieran permitírselo por el coronavirus y a HBO Max, plataforma de streaming asociada a la major. Hubo, naturalmente, reacciones para todos los gustos, pero quizá la más impactante fue la de Denis Villeneuve por cómo esta medida afectaba directamente a su film más reciente, Dune. “No hay aquí absolutamente ningún amor por el cine o por el público”, declaró entonces. “El streaming puede producir grandes contenidos, pero no películas del alcance y la escala de Dune”.

El cineasta achacaba este movimiento a la angustia de AT&T (conglomerado que controla WarnerMedia) por darle rentabilidad a HBO Max, y temía cómo la piratería podía afectar a Dune en tanto no solo a su recaudación, sino a su potencial para dar pie a la franquicia. La idea por ahora es que Dune se prolongue en una segunda entrega y una serie destinada precisamente a HBO Max (The Sisterhood); algo que podría desestimarse si Dune no cumple con las previsiones. Son momentos angustiosos para el cine de gran presupuesto, y en torno a este tema se ha pronunciado Chloé Zhao, reciente ganadora del Oscar a Mejor dirección por Nomadland.

Zhao ha sido entrevistada por Sight & Sound, reflexionando en torno al futuro de la exhibición cinematográfica y a cómo podría haberle afectado la crisis del coronavirus. Sobre si es optimista o pesimista, la directora asegura que depende del día. “No es que esté del todo decidida al respecto. Tengo muchas esperanzas y también mucho miedo, varía cada día”. Durante esa entrevista en concreto la pillaron más animada pues acababa de llegar de un pase de Dune, que parece haberle gustado muchísimo sin que deje de inquietarle qué puede ocurrir con ella cuando se estrene a la vez en cines y HBO Max.

“Me da esperanza que alguien como Denis sea capaz de aprovechar su visión y crear algo tan increíble, tan cinematográfico. Estoy impresionada por la experiencia que tuve en esa sala. Pero me aterra que la gente no viva esa experiencia como yo, en un cine, y lo que eso significa para su futuro”. Zhao teme que tanto las reproducciones en HBO Max como la piratería afecten a la recaudación de un blockbuster tan enorme (como ya ha afectado, sin ir más lejos, a El Escuadrón Suicida de James Gunn), en sintonía a las preocupaciones de Villeneuve.

Dune tiene previsto proyectarse en el Festival de Venecia este 3 de septiembre, llegando a los cines de España algo más tarde, el día 17. A EE.UU. no llegará hasta bien entrado octubre, y entonces tocará averiguar si esta esperada adaptación de Frank Herbert puede sobrevivir a una situación tan complicada.

