¿Por qué Villeneuve no rodó las dos partes de ‘Dune’ a la vez?

Debemos ponerte sobre aviso: lo primero que verás cuando se proyecte Dune en tu sala será el título de Dune: Parte I. Es decir, que la esperada película de Denis Villeneuve es solo una primera parte; es decir, que la historia precisa de una segunda entrega para terminar de adaptar la complejísima novela de Frank Herbert. Justo así lo quiso el director, que cuando aceptó dirigir la película puso como condición a Warner Bros. que le permitieran dividir la trama en dos mitades, de forma que hubiera más tiempo para replicar los detalles del libro original. Ahora que Dune está a la vuelta de la esquina es inevitable preguntarse por qué Villeneuve no ha rodado al mismo tiempo la primera y la segunda parte.

Sobre todo, porque la primera no lo tiene precisamente fácil, y la segunda necesita que esta vaya bien en taquilla para que Warner le dé luz verde. Se trata de una situación algo angustiosa y bastante sorprendente teniendo en cuenta el historial de Hollywood con respecto a casos parecidos: Peter Jackson rodó sus tres películas de El señor de los anillos a la vez, al igual que Gore Verbinski rodó las dos secuelas de Piratas del Caribe y las hermanas Wachowski rodaron Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. A priori parece el plan más sensato, y evita la incertidumbre de si el estudio te permitirá rodar la continuación.

Villeneuve es consciente de ello, y de hecho quiso inicialmente ajustarse a este modelo. “Al principio quería rodar simultáneamente las dos entregas”, ha declarado vía Variety. “Por varias razones no pudimos hacerlo, y acepté el reto de hacer la primera parte y esperar a ver si la película suscitaba el suficiente entusiasmo. Al hacer la primera parte puse toda mi pasión en ella, por si terminaba siendo la única. Pero soy optimista”. Dune (o Dune: Parte I, como deberíamos llamarla en puridad) se estrena este 17 de septiembre en España, y algunas semanas después llegará a EE.UU. dentro del modelo híbrido que compagina las salas de cine con HBO Max.

Este último elemento, por encima de la difícil situación por el coronavirus o la supuesta dificultad que entraña la película para el gran público, es el más delicado y el que debe quitarle más el sueño a Villeneuve. De hecho, al poco de enterarse de la existencia de este el pasado diciembre dijo que podía matar las posibilidades de Dune de continuar y de convertirse en franquicia (ya ha dejado caer su interés en rodar una tercera parte también, basada en El mesías de Dune). En los meses que han transcurrido desde entonces Villeneuve se ha tranquilizado, y ya no se refiere con tanta dureza a los jefazos de Warner.

“Lo principal era demostrar que una película hermosa y popular como esta puede existir, y creo que lo he demostrado: todo el mundo en Warner Bros. y Legendary están al 100% con el proyecto”, declaró recientemente. “Creo que haría falta un resultado realmente malo en taquilla para no tener una Dune: Parte II, porque les encanta la película”. Villeneuve no ha aclarado por tanto a qué se debió lo de no rodar las películas a la vez y lo más seguro es que se trate de motivos logísticos, pero también ha asegurado que podría ponerse a rodar la segunda parte muy pronto, en 2022.

