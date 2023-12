Dónde y cuándo ver 'Quest': la película de Enric Auquer, nominado a mejor actor en los Premios Goya 2024

Aunque llevaba actuando desde los 21 años, Enric Auquer tuvo que esperar hasta 2019 para que los radares del público y la crítica en España lo detectaran. Los primeros en advertir que en el gerundense había un talento pendiente de exploración fueron Paco Plaza y Leticia Dolera. El director de Verónica le regaló un desquiciado e ingenuo narcotraficante en su thriller Quien a hierro mata, personaje que Auquer supo tornar memorable y arrancarle un Goya a mejor actor revelación. Por su parte, Dolera lo incluyó en su serie Vida perfecta, de la que el actor salió con un Ondas y un Feroz. Empezaba así la vida perfecta de Enric Auquer.

El intérprete ha visto como su agenda se cubría de audiciones, rodajes y estrenos a lo largo de los últimos tres años. Sólo en 2023, Auquer ha pasado tres veces por la pantalla grande y, con la serie Esto no es Suecia, una por su hermana menor. Me he hecho viral, la comedia protagonizada por Blanca Suárez libremente basada en un hecho real, tenía a Auquer como secundario; mientras que El maestro que prometió el mar disfruta del actor en un papel protagonista que el ha valido una nominación a los Feroz. Ahora, Auquer regresa a los cines con Quest, un proyecto bien diferenciado de sus dos largometrajes anteriores.

‘Quest’: Fecha de estreno

La ópera prima de Antonina Obrador (que también se encarga del guion) llega a los cines de España este 1 de diciembre, con lo que Auquer tendrá que competir contra sí mismo en El maestro que prometió el mar, una película con un sobresaliente balance entre el número de copias en circulación y la recaudación conseguida.

‘Quest’: Sinopsis

Auquer interpreta a un biólogo que viaja a la isla deshabitada de Quest para catalogar su flora aunque, en realidad, el propósito de esta búsqueda (tal es el nombre de la isla en inglés) es el de conocer el lugar en el que su mujer se suicidó. Allí, en el vacío islote de Quest, descubrirá una fuerza sobrenatural.

Enric Auquer en 'Quest' Cinemanía

‘Quest’: Reparto

Sólo cuatro actores aparecen en Quest: Auquer, María Arnal (que hace aquí su primer trabajo interpretativo, ya que, hasta ahora, se había dedicado a la composición musical para cine), Laia Manzanares, a la que hemos visto recientemente en La desconocida, además de en El reino o en Merlí; y a Miquel Gelabert, de Bajocero o La caza. Tramuntana.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.