Donald Trump niega haber realizado chantaje para conseguir su famoso cameo en 'Solo en casa 2'

Solo en casa es uno de los clásicos navideños que nunca faltan cuando llegan estas fechas. Las aventuras del pequeño Macaulay Culkin fueron todo un éxito desde su estreno en 1990, lo que le valió a 20th Century Fox y a su director Chris Columbus la posibilidad de realizar una secuela con los mismos protagonistas dos años después.

En 1992 llegó a las salas de cine Solo en casa 2: Perdido en Nueva York. Esta nueva película llevó al pequeño Kevin McCallister a la gran manzana, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido. En un momento del filme se adentra en el Hotel Plaza, y allí se produce un cameo muy peculiar: Donald Trump aparece para darle indicaciones al niño.

Tres décadas después, el expresidente de Estados Unidos ha recordado su breve intervención en el largometraje en su perfil de Truth Social, la red social que él mismo impulsó. En su publicación aprovechó para negar unos comentarios de Chris Columbus, que afirmó en una entrevista con Business Insider que el político y empresario había presionado para conseguir el cameo.

El director y su equipo querían rodar en el Plaza porque no podían recrear el vestíbulo en un estudio de grabación. Para ello, tuvieron que pedirle al magnate permiso, ya que el hotel era de su propiedad. "Aceptamos ponerlo en la película, y cuando la proyectamos sucedió algo inesperado: la gente vitoreó cuando Trump apareció en pantalla. Así que le dije a mi editor: 'Déjalo así, es un momento para la audiencia'. Pero realmente nos extorsionó para aparecer en el largometraje", explicó el cineasta.

Tres años después, Trump ha desmentido estas declaraciones en su comunicado: "El director Chris Columbus y su equipo me suplicaron para hacer un cameo en Solo en casa 2. Pidieron permiso para grabar en el Hotel Plaza, que era de mi propiedad en aquel momento. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Ellos fueron muy simpáticos, pero sobre todo, persistentes. Al final acepté, ¡y el resto es historia!".

Para el expresidente, esa breve intervención de no más de diez segundos fue el motivo por el que la película se convirtió en un éxito, pero negó haber presionado para poder salir en la escena. "Nada más lejos de la realidad. Ese cameo hizo triunfar al largometraje, pero si se sintieron acosados, o no querían tenerme, ¿por qué me pusieron ahí y dejaron la escena durante 30 años? Porque era, y todavía soy, bueno para el filme, ¡es por eso!", añadió.

Así que, desde su punto de vista, le hizo un favor a Columbus a la hora de ponerse delante de las cámaras. Lo que ahora se dice en su contra no es más que algo que el empresario y político considera como otro intento de aprovecharse de su repercusión: "¡Otro tipo de Hollywood que viene del pasado buscando un poco de publicidad patrocinada por Trump para él mismo!".

