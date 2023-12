Sebastian Stan interpretará a Donald Trump en la nueva película de Ali Abbasi ('Border')

Donald Trump es un personaje básico de la historia contemporánea, en particular por la rocambolesca legislatura como presidente de EE.UU. y las consecuencias que ha tenido para la prosperidad de la ultraderecha en todo el mundo. Ha dado tanto de qué hablar, hay tantas posibilidades de que pueda llegar a disputarle un próximo mandato a Joe Biden, que sus primeros años como empresario no son tan conocidos fuera de EE.UU., aun cuando esta labor tuviera el seguimiento suficiente como para… dar pie a un reality show. Así son los EE.UU.

Concretamente, Trump empezó a ejercer de anfitrión de un programa titulado The Apprentice (centrado en empresarios que compiten entre ellos) a principios de los 2000. The Apprentice es, precisamente, el título de una próxima película que quiere recorrer los años de formación de Trump, en torno a cómo fue construyendo su imperio inmobiliario durante las décadas de los 70 y 80. En este periodo fue indispensable su asociación con Roy Cohn, su mentor en estas lides, y será esta relación el centro de The Apprentice: un prometedor largometraje que destaca tanto por su director como por el elenco que ya ha empezado a reclutar.

En primer lugar nos encontramos con Ali Abbasi dirigiendo: cineasta iraní que saltó a la fama con Border y consolidó su prestigio con Holy Spider. Antes de The Apprentice ya había podido trabajar en EE.UU., dirigiendo un episodio de The Last of Us, pero su aproximación a la juventud de Trump será su debut definitivo en Hollywood. El encargado de interpretar al millonario y futuro presidente será Sebastian Stan, que al margen de encarnar al Soldado de Invierno en el Universo de Marvel se está granjeando una carrera de lo más sólida en producciones independientes: ahí está Fresh, Yo, Tonya o la serie Pam & Tommy.

Junto a Stan encontramos a Jeremy Strong (el Kendall de Succession) como el citado Roy Cohn, mientras que Maria Bakalova (nominada al Oscar por su papel en la secuela de Borat) será Ivana Trump. La sinopsis de The Apprentice apunta a “una exploración del poder y la ambición ambientada en un mundo de corrupción y engaño”. “Es una historia de mentor-protegido que traza los orígenes de una dinastía estadounidense. Llena de personajes más importantes que la vida, revela el coste moral y humano de una cultura definida por ganadores y perdedores”.

El guion corre a cuenta de Gabriel Sherman, conocido entre otras cosas por escribir el libro en que se basó la serie The Loudest Voice con Russell Crowe, centrada en los tejemanejes de Fox News. Todo queda en casa.

