El arma secreta de 'The Last of Us' está en sus directores

Los saltos del videojuego al cine no tienen un buen historial, y es por ello que la gente implicada en The Last of Us se ha esforzado en asegurar la maniobra desde varios frentes. El sello de PlayStation Productions, fusionado con HBO para producir la serie resultante, permite una coordinación directa con Naughty Dog (estudio responsable de los juegos originales), y también la recuperación de varias figuras vinculadas al fenómeno. Neil Druckman, creador del videojuego, es uno de los showrunners. Gustavo Santaolalla repite como compositor de la banda sonora. Y Troy Baker, Ashley Johnson y Merle Dandridge tiene un papel en el reparto, con Dandridge retomando de hecho su personaje, Marlene.

Todo lo cual asegurará la fidelidad de The Last of Us al material de partida, pero la fidelidad no lo es todo: hay que justificar el sello HBO en cuanto a garantía de calidad, y para conseguir una serie estupenda además de fiel los productores han reclutado a varios nombres ilustres. Nombres, por cierto, que en un primer momento del desarrollo dieron algún problema que otro: HBO había fichado a Johan Renck tras su participación en Chernobyl para el piloto, pero Renck se acabó desentendiendo. Y lo mismo sucedió con Kantemir Balagov, cineasta ruso que había triunfado previamente en los circuitos internacionales con Una gran mujer y se marchó por las temidas diferencias creativas.

Al piloto de The Last of Us (ya disponible en HBO) no le quedó otra que ser dirigido por el otro showrunner y otro creador en sí mismo de primera fila: Craig Mazin. Él lidera la lista de ases en la manga de The Last of Us.

Craig Mazin

Craig Mazin con los intérpretes de 'Chernobyl'

Luego de los abandonos de Renck y Balagov, Mazin aceptó hacerse cargo de la dirección de Cuando estéis perdidos en la oscuridad: piloto cuya duración asciende a hora y veinte minutos. Mazin es showrunner junto a Druckmann, supervisando la escritura de todos los capítulos tras haber triunfado en HBO con la miniserie Chernobyl (donde coincidió con Renck). Antes de especializarse en historias de catástrofes, sin embargo, Mazin era un nombre propio de la comedia, dirigiendo The Specials y Superhero Movie paralelamente a escribir los guiones de Scary Movie 3, Scary Movie 4, Resacón 2, ¡ahora en Tailandia! o R3sacón. Lo que se dice un tipo polifacético.

Jamila Žbanić

Jasmila Žbanić Cinemanía

Esta directora bosnia firma el sexto episodio, y es una adición tan oportuna como la de Mazin según la experiencia previa. A lo largo de su carrera, Žbanić se ha especializado en retratar la guerra de los Balcanes, ganando en 2006 el Oso de Oro del Festival de Berlín por Grvabica (El secreto de Esma). Cada film posterior ha conseguido recibir una considerable atención mediática, ganando en 2010 el Premio Especial del Jurado de la Seminci por En el camino, y triunfando del todo con Quo Vadis, Aida? Jasna Dhjuricic interpretaba a una traductora de la ONU afrontando el genocicio de Srebrenica en un desgarrador drama que optó al Oscar a Mejor película extranjera y arrasó como Mejor película, dirección, guion y actriz en los premios del Cine Europeo de 2021.

Ali Abbasi

Ali Abbasi Cinemanía

Dos episodios dirige este cineasta iraní, curiosamente seguidos y siendo los dos últimos (8 y 9) de The Last of Us. Abbasi se convirtió en una referencia del body horror una vez despuntara en Sitges en 2016 con Shelley, siendo sin embargo Border el film que terminó de consagrarlo. Border ganó el premio a Mejor película en la sección Un Certain Regard de Cannes y fue nominado al Oscar a Mejor maquillaje. Más allá de The Last of Us (que aparenta retener alguna de sus obsesiones), Abbasi ha cambiado de tercio con su siguiente film: Holy Spider, un thriller judicial que se estrenó en cines muy recientemente, el pasado 13 de enero. Holy Spider ganó Mejor actriz en Cannes para Zar Amir-Ebrahimi y parte con 4 nominaciones en los próximos premios del Cine Europeo.

Liza Johnson

Liza Johnson rodando con Kevin Spacey 'Elvis & Nixon' Amazon

La elegida para el episodio 7 se distancia de los caracteres entre sobrios e inquietantes de los citados, pues Johnson ha llevado su carrera sobre todo por los cauces cómicos. Dentro de la esfera independiente esta directora ganó reconocimiento por Hateship Loveship en 2013, adaptando una novela de Alice Munro con la complicidad de Kristen Wiig, Guy Pearce y Hailee Steinfeld. Tres años después adaptó un rocambolesco episodio de la cultura pop en Elvis & Nixon, con Michael Shannon y Kevin Spacey encarnando respectivamente al Rey y al presidente de los EE.UU. Aparte de estos títulos Johnson ha hecho mucha televisión (dirigiendo episodios en Feud, Barry, Dead to Me o La vida sexual de las universitarias), lo que le une a las firmas restantes de The Last of Us.

Los demás

El resto de créditos de The Last of Us se constituye de dos profesionales de la televisión. Peter Hoard dirige el tercer episodio (que la crítica ha erigido como el más potente de la temporada) tras trabajar en Doctor Who, Iron Fist, Runaways, Umbrella Academy e It’s a Sin. Jeremy Webb, como Abbasi, dirige dos (el 4 y el 5) teniendo en el currículum Downton Abbey, Masters of Sex, Fear the Walking Dead (muy apropiado esto) o Legion.

Por último hay que destacar que el otro showrunner junto a Mazin, Neil Druckmann, que debutará como director tras crear The Last of Us en el segundo episodio de la serie (titulado Infected), a emitirse el próximo 22 de enero.

