Donald Glover será Hypno-Hustler en una próxima película del 'Venomverso'

Hace más de una década que Donald Glover ronda a Spider-Man. En 2011 su aspecto, junto al de Barack Obama, inspiró la creación de Miles Morales como nuevo trepamuros, para poco después ser uno de los candidatos a protagonizar The Amazing Spider-Man. Fue Andrew Garfield quien se terminó haciendo con el papel, de forma que más tarde Glover puso voz a Morales en la serie de Disney XD Ultimate Spider-Man y finalmente pudo intervenir en Spider-Man: Homecoming. Ahí, sin embargo, tuvo un papel muy pequeño (se especuló en su momento con que era el tío del susodicho Miles Morales), y no volvió a aparecer en la trilogía de Marvel Studios. Ahora, por fin, Glover ha conseguido un protagonista, pero no se trata exactamente de una versión de Spider-Man.

De hecho es un villano, y un villano poco conocido. Sony sigue empeñada en construir un universo super/antiheroico a la sombra del MCU, a partir de personajes secundarios vinculados a Spider-Man. En el marco de esta iniciativa se enclava el próximo film de Glover, que protagonizará y producirá según Hollywood Reporter. Se trata de una película aún sin título centrada en Hypno-Hustler, enemigo de Spider-Man que, curiosamente, ha sido considerado durante largo tiempo uno de los peores villanos a los que el trepamuros se ha enfrentado nunca. Fue creado por Bill Mantlo (el mismo responsable del nacimiento de Rocket, de los Guardianes de la Galaxia) junto a Frank Springer a finales de los 70, como una forma de incorporar la cultura de la música disco a los cómics.

Hypno-Hustler fue, pues, una creación puramente coyuntural. Su verdadero nombre es Antoine Delsoin y lidera una banda llamada Mercy Killers, con la particularidad de que en sus conciertos se las apañan para que cada instrumento hipnotice a los espectadores y puedan robarles. Y poco más. No parece el personaje más seductor para interpretar, pero Glover quizá se haya interesado por él por dos motivos: uno es que le parezca prometedor el asunto musical, y otro es que Hypno-Hustler es tan poco canónico que podría hacer lo que le diera la gana con él. Escrita por Miles Murphy (hijo de Eddie Murphy), la futurible Hypno-Hustler podría ser una película de época sobre la música disco, una versión hip hop, o incluso una relectura cyberpunk. Lo que no suena mal después de todo.

Constituye, pues, una nueva adición al universo levantado por Venom, que ya se ha prolongado en Venom 2 y en Morbius, una de las películas más fallidas de 2022. En el futuro se divisa Kraven el Cazador (estreno 6 de octubre de 2023) y Madame Web (16 de febrero de 2024), además de un Venom 3 y El Muerto, película con Bad Bunny tan improbable como sería Hypno-Hustler.

