Sony cree que 'Top Gun: Maverick' ha triunfado gracias a 'Venom: Habrá matanza'

Era lícito pensar que a una secuela tardía de Top Gun le fuera bien en taquilla, pero seguro que nadie se imaginaba la inmensa recaudación con la que se iba a topar. Es, no obstante, lo que ha pasado: cerca de treinta años después de la película de Tony Scott, Tom Cruise ha vuelto a subirse al avión para protagonizar Top Gun: Maverick con su socio Joseph Kosinski a cargo de la puesta en escena, y hoy el film de Paramount Pictures ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares en todo el mundo. No es solo la película más taquillera del año, también lo es de la carrera de Cruise, de modo que muchos medios atinan a fijar en ella el final de la crisis industrial que desencadenó el coronavirus.

Los números de Maverick indicarían que la situación ha vuelto a la normalidad tras la pandemia, con el hábito de acudir a las salas retomado, pero hay quien piensa que sería injusto atribuir a Cruise y los suyos una responsabilidad total en esto. Sanford Panitch y Josh Greenstein son los copresidentes de Sony Pictures, y durante una reciente entrevista con Vulture han sugerido que a la secuela de Top Gun le ha ido tan bien gracias a decisiones tomadas en el seno de su estudio. Maverick es el tercer gran éxito de Paramount este año, tras Sonic 2: La película y La ciudad perdida, pero lo habría sido por encontrarse con un terreno que ya habría allanado Sony cuando nadie más se atrevió a hacerlo.

Concretamente, Panitch y Greenstein se remontan a octubre de 2021, cuando Sony estrenó Venom: Habrá matanza. La secuela protagonizada por Tom Hardy acumuló en todo el mundo 506 millones de dólares (bastante menos que los 856 del film original, pero las circunstancias pandémicas lo hacían todo más difícil), y posteriormente Sony volvió a la carga con Cazafantasmas: Más allá (204 millones en todo el mundo) y, en asociación con Marvel, Spider-Man: No Way Home. La última aventura del trepamuros también superó la barrera de los 1.000 millones de dólares, de forma que Top Gun, prácticamente, lo tenía todo hecho.

“Cuando empezamos a estrenar películas en octubre del año pasado, realmente no se estrenaban otras películas de estas dimensiones. Todos habían decidido retrasar sus grandes películas al año siguiente, a este verano”, señalan los ejecutivos. “Hicimos una gran apuesta al llevar Venom 2 a cines, algo que luego repetimos con Cazafantasmas. Pero el mayor riesgo vino cuando todos los estudios habían apostado por huir, y nosotros volvimos a lanzarnos a la piscina con Spider-Man, nuestra marca más grande e importante”.

“Ahora hay tantos artículos reaccionando al éxito de Top Gun y es como ‘¡el cine ha vuelto!’. De algún modo, diría que Top Gun se está beneficiando de que nosotros apostásemos por las salas antes. Venom es el inicio de la historia que ha permitido a Top Gun ser el éxito que es. Estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Es algo que hay que sembrar”, insisten. Los triunfos de Sony, por su parte, no se han detenido tras la avalancha de No Way Home. Padre no hay más que uno 3, la nueva comedia de Santiago Segura, es distribuida por Sony en nuestro país, y ha debutado en lo más alto de la taquilla.

A falta de asistir a los resultados de Bullet Train (próxima superproducción de Sony, protagonizada por Brad Pitt) según se estrene el 2 de agosto, parece claro que la exhibición cinematográfica atraviesa cierta recuperación. Sea quien sea el responsable, es algo a celebrar.

