Miles Teller ya ha hablado con Tom Cruise sobre una posible 'Top Gun 3'

Hace un par de semanas Top Gun: Maverick superó la barrera de los 1.000 millones de dólares, consolidada como la película más taquillera de Tom Cruise así como la más taquillera de lo que llevamos de 2022, y superando holgadamente a Doctor Strange en el multiverso de la locura. El film de Joseph Kosinski ha recibido asimismo unas críticas estupendas, que la erigen como una secuela muy superior al título que dirigió Tony Scott hace casi 40 años, donde se nos presentó al Pete ‘Maverick’ Mitchell de Cruise. Ante estos resultados, sería raro que nadie le hubiera dado vueltas aún a una tercera entrega. Y efectivamente ya ha ocurrido.

Miles Teller interpreta a Rooster, hijo de un amigo de Maverick caído en servicio, dentro de la secuela de Top Gun. Vía ET, el actor de Whiplash acaba de declarar que ya ha hablado con Cruise (no solo el protagonista, sino el gran productor e impulsor de Maverick) sobre la posibilidad de hacer un Top Gun 3. Teller no puede estar más por la labor: “Sería genial, pero todo depende de TC. Todo depende de Tom. He tenido con él algunas conversaciones al respecto. Ya veremos”. El intérprete ha recurrido a las cifras de taquilla para alentar “futuras negociaciones”, y sabe que la experiencia ha sido igual de satisfactoria para Cruise.

“Para él, compartir Top Gun conmigo y otros jóvenes intérpretes ha sido un viaje apasionante, uno que todavía continúa”. Teller no es la única figura involucrada en Maverick que sostiene que la posibilidad de una tercera entrega depende enteramente de Cruise. El actor Glen Powell insistió anteriormente en lo mismo: “El lema de Tom, básicamente, es que si no puedes superar las películas anteriores, no hay razón para hacerlo. No hay razón para darle otra película a la filmografía del mundo, si no contribuye o supera la original”. Y Kosinski, que ya colaboró con Cruise en Oblivion antes de Maverick, no es una excepción.

“¡Tuvieron que pasar 36 años para que Tom aceptara hacer esta! Depende de él, es a él a quien hay que convencer”, afirma. “Si podemos encontrar una forma, una excusa para que Maverick regrese y esté con estos jóvenes pilotos y se resuelva algo, tal vez podría suceder. Creo que, por ahora, hay que disfrutar de lo que tenemos”. Ese “lo que tenemos” puede ser aún más de lo que tienen ya, porque no podemos descartar que la temporada veraniega lleve a Maverick a sumar ganancias, haciendo cada vez más impensable que Paramount no tenga su tercera parte.

