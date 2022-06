'Top Gun: Maverick' supera los mil millones de dólares de recaudación a nivel mundial

La estrella de Top Gun: Maverick, Tom Cruise, no podría estar más contenta. La secuela de la icónica película de los 80 no solo se ha convertido en el estreno más taquillero de una película protagonizada por él, también está siendo todo un fenómeno en Estados Unidos y a nivel mundial es ya la más taquillera en lo que llevamos de año.

De acuerdo con los datos recogidos en Box Office Mojo, Top Gun: Maverick dirigida por Joseph Kosinski llevaría acumulados 1.006 millones de dólares, de los que 484,77 se corresponderían con los ingresos en las salas fuera del mercado norteamericano, y habría desbancado a la producción Marvel Doctor Strange en el multiverso de la locura, también a las puertas de traspasar la barrera de los mil millones con sus 947 millones de dólares acumulados a nivel global. Lo más impactante, además, es que haya alcanzado esta cifra sin haberse aún estrenado en el gigantesco mercado que ofrece China.

La tercera con mayor recaudación sería The Batman con 770 millones, y cuarta, pero a punto de superarla, se situaría Jurassic World: Dominion que en menos de tres semanas suma 746 y es otra de las candidatas a ingresar en el selecto club de los mil millones de dólares. En estos tiempos aún de Covid, Top Gun: Maverick es el segundo estreno que lo consigue. El primero fue Spider-Man: No Way Home recaudando 1.901 millones.

Tráiler de 'Top Gun Maverick' Tráiler de 'Top Gun Maverick'

El dominio de la secuela de Top Gun aún queda más patente en la taquilla estadounidense, número uno indiscutible con 521,7 millones de dólares, y todavía con recorrido comercial, en contraste con los 409,1 de otro taquillazo, el de Doctor Strange en el multiverso de la locura. En España lleva acumulados más de 7 millones de euros desde su estreno, y todavía se mantiene entre las diez más vistas. Pero en nuestras salas sí que Doctor Strange 2 le ganaría la partida con 12,7 millones ingresados hasta ahora.

En el aspecto personal, Tom Cruise ha conseguido que el regreso a la escuela de pilotos de élite de la Armada de los Estados Unidos sea su película más taquillera, superando los 791,1 millones de dólares que ingresó en los cines de todo el mundo Misión Imposible: Fallout en 2018. Y recordando que Top Gun también logró ser el largometraje más taquillero en todo el planeta en 1986 con 357,2 millones (y situándose por encima de los 328,2 de Cocodrilo Dundee).

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.