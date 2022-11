Sony desarrollará varias series destinadas a Amazon con personajes secundarios de 'Spider-Man'

Aunque Marvel Studios esté a la vanguardia del cine superheroico y sea el vehículo estrella de la Casa de las Ideas, no hay que subestimar las licencias que Sony Pictures tiene en nómina. El conglomerado posee hasta 900 personajes salidos de la factoría de Stan Lee, incluyendo a su creación más icónica: Spider-Man, que de cara a aparecer en el MCU con el rostro de Tom Holland ha precisado de intensas negociaciones que a punto estuvieron, en una ocasión, de llegar al colapso. Ahora Sony se encuentra construyendo toda una franquicia propia a la sombra del MCU, con resultados desiguales: mientras que Spider-Man: Un nuevo universo ha recibido aplausos unánimes, el díptico Venom ha triunfado en taquilla pero no entre la crítica… y luego está lo de Morbius.

Sea como sea, el llamado Venomverso sigue adelante, con films en marcha como Kraven el Cazador (estreno el 6 de octubre de 2023) y Madame Webb (16 de febrero de 2024), así como una tercera Venom con Tom Hardy que pasa a dirigir la guionista Kelly Marcel, una adaptación de El Muerto con Bad Bunny, y una secuela de Un nuevo universo titulada Cruzando el multiverso que esperamos para el 2 de junio del año que viene. A estos proyectos hay que sumar ahora los que posibilitaría un reciente acuerdo al que ha llegado Sony Pictures Television con Amazon y Epix: según este, y tal y como recoge Variety, la major va a producir varias series con personajes vinculados a Spider-Man, y todas ellas destinadas a plataformas de streaming bajo control de las citadas Amazon y Epix.

Esto es, que en EE.UU. dichas series llegarían al canal MGM+ (actualmente el canal de cable Epix) y en el resto del mundo a Amazon Prime Video, extendiéndose a 240 territorios. Por ahora el acuerdo solo contempla una serie concreta, y su título es Silk: Spider Society. Se trata de un proyecto, aún sin intérprete protagonista, centrado en el personaje de Cindy Moon. Fue creado por Dan Slott y Humberto Ramos en 2014, y en un principio no fue muy bien recibido por el público. Silk (o Seda, como se ha llamado en España) es una antigua compañera de instituto de Peter Parker que fue mordida por la misma araña radiactiva que le picó a él; es por ello que esta joven coreano-estadounidense tiene sus mismos poderes.

Camino a 'Silk: Spider Society'

Pero su destino ha sido distinto. Moon fue incapaz de controlar sus habilidades, así que fue internada. Una vez recuperó la libertad su familia había desaparecido, y decidió convertirse en justiciera. Las opiniones encontradas que despertó Silk se debían, sobre todo, a un discutible giro de guion por el cual compartir mutación con Spider-Man llevaba a que ambos personajes sintieran una incontenible atracción amorosa entre sí. Según esto quedó atrás y Silk vivió sus propias aventuras, sin embargo, el personaje empezó a ser apreciado, y de hecho hay planes de que aparezca como secundario en la citada Cruzando el multiverso.

Silk: Spider Society forma parte de un plan limitado al “universo de personajes de Marvel dentro de Sony Pictures”, por lo que queda confirmada su filiación al Venomverso. Esto implicaría que está descartado que el Spider-Man de Holland aparezca en la serie (aunque la última película, Spider-Man: No Way Home, contara con un cameo del Eddie Brock de Tom Hardy, y en Morbius apareciera el Buitre que, con el rostro de Michael Keaton, ejerció de villano en Spider-Man- Homecoming), pero no así que lo hagan Venom, el Morbius de Jared Leto, la Madame Web de Dakota Johnson o el Kraven de Aaron Taylor-Johnson.

La serie viene desarrollada por Angela Kang, guionista de The Walking Dead que actualmente trabaja en un spin-off encabezado por Norman Reedus. Silk: Spider Society forma asimismo parte de un acuerdo de exclusividad entre Kang y Sony, que se expande a series como Black Sun y The Postmortal, y en su desarrollo intervienen tanto Phil Lord y Chris Miller (artífices del Spiderverso) como Amy Pascal, expresidenta de Sony que ha producido todos los films de Spider-Man o vinculados a Spider-Man desde 2017, año de estreno de Homecoming. Por supuesto, aún es pronto para que Silk tantee fecha de estreno en Epix y Amazon Prime Video.

