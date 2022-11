Tom Holland volvería como Spider-Man en las próximas películas de 'Vengadores'

A falta de conocer el recibimiento de Black Panther: Wakanda Forever (que se estrena hoy), caben pocas dudas de que la película más celebrada de la Fase 4 del Universo de Marvel ha sido Spider-Man: No Way Home. Jon Watts pudo cerrar su trilogía de este retrato del personaje a cargo de Tom Holland, y lo hizo con toda una fiesta arácnida a la que también se apuntaron los Spider-Man previos de Andrew Garfield y Tobey Maguire, amén de llevar el arco de Peter Parker a una culminación tan emotiva como traumática. Tras No Way Home, el mundo ha olvidado quién es Peter Parker, de forma que sin identidad secreta Spider-Man puede seguir operando como superhéroe con mayor libertad… y en total soledad.

Un planteamiento prometedor de cara a nuevas aventuras de Holland en Marvel, pero desde que se estrenó No Way Home el año pasado no hemos vuelto a saber de más proyectos. El Spider-Man de Holland es sujeto de un complicado equilibrio corporativo entre Sony (que posee los derechos del personaje) y Marvel Studios (que puede recurrir a ellos mientras en Sony estén contentos), por lo que es lógico que tarde en saberse algo… pero ya están confirmadas hasta dos películas de los Vengadores como clímax de la Fase 6 en la llamada Saga del Multiverso. Es raro imaginarse estas dos entregas (subtituladas The Kang Dynasty y Secret Wars) sin Holland, y en efecto ha surgido un rumor de que Spider-Man formaría parte del reparto. Sería el primer personaje que tantea unirse a ellas.

El rumor corre a cargo de Culture Spider, cuenta de Twitter que ha realizado filtraciones en el pasado muy veraces, como cuando proclamó que Evan Peters estaría en Bruja Escarlata y Visión o especuló con que Garfield y Maguire volverían para No Way Home. No obstante, el testimonio del que se ha hecho eco a partir de una fuente anónima se ha amplificado a gran velocidad por Twitter, cayendo en alguna exageración. Por ejemplo, desde el surgimiento del rumor se ha dicho que Holland no solo reaparecería en The Kang Dynasty (que dirige Destin Daniel Cretton de Shang-Chi) y Secret Wars, sino también en la próxima serie Daredevil: Born Again, destinada a Disney+ con el protagonismo recobrado de Charlie Cox (luego de volver en She-Hulk y en la misma No Way Home).

Culture Spider ha aclarado que esta revelación no parte de su fuente, puesto que el contrato de Holland está siendo gestionado por Marvel Studios y Sony, sin involucración directa de Disney+. Al mismo tiempo, y más allá de ese díptico de Vengadores programado para el 2 de mayo de 2025 y el 1 de mayo de 2026, la cuenta sostiene además que Holland habría firmado para protagonizar una nueva trilogía del trepamuros en el seno del MCU. Suena apresurado, pero horas después el reputado periodista Jeff Sneider también aseguró haberlo oído. Sea como sea, parece que a Holland le queda mucho que hacer como Spider-Man en el Universo de Marvel, habiendo solo sido No Way Home el fin de una etapa.

