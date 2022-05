Análisis de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura': Raimi saca a Marvel de la rutina

Este artículo contiene SPOILERS de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura'.

Desde hace unos años (desde mediados de su Fase III, para ser exactos), Marvel nos está malacostumbrando. Si bien la Casa de las Ideas ha entregado durante este periodo algunas de sus mejores cintas, como la dupla Infinity War y Endgame, eso no puede ser una excusa para el regusto amargo de trabajos mediocres (Black Panther, Capitana Marvel, Eternals) o la irrelevancia de películas que, como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, uno olvida nada más levantarse de la butaca.

Así pues, es normal acercarse a Doctor Strange en el multiverso de la locura con cierta inquietud en el cuerpo. ¿Habría sacado Marvel a Sam Raimi de su retiro para ponerle a dirigir un trabajo de encargo lleno de restricciones? ¿Podíamos confiar en el guionista Michael Waldron para mantener el pabellón alto, o su inventiva a la hora de abordar a Loki ha sido solo un espejismo?

Por suerte, las respuestas a estas preguntas son un "no" y un "sí", respectivamente. La nueva aventura de Benedict Cumberbatch como el Maestro de las Artes Místicas ha resultado ser uno de los trabajos Marvel que mejor aprovechan esa disposición al locurón y al 'más difícil todavía' característica de sus mejores viñetas, algo a lo que contribuyen factores de lo más variado. Los analizamos a continuación.

Cuanto más Raimi, mejor

Nacido en 1959, el director de esta nueva Doctor Strange tenía ya edad de comprar tebeos a mediados de los 70, cuando Marvel publicó algunas de las mejores aventuras del Doctor Strange en papel. Aquellos cañonazos psicodélicos, ilustrados por artistas como Gene Colan y Frank Brunner, dejaron huella en su memoria, y eso es algo que se nota mucho, para bien, en la película que nos ocupa.

Si bien la cinta no nos devuelve al Raimi de Darkman o El ejército de las tinieblas (con su cámara espasmódica, su humor slapstick y sus chorreones de jarabe de maíz teñido de rojo), sí que ofrece algo de lo cual las películas del estudio adolecen desde hace demasiado tiempo: personalidad. Algo que consigue, en parte, desenterrando fragmentos del canon marvelita (la montaña Wundagore, por ejemplo) que parecían haberse quedado fuera del cine para los restos.

Asimismo, Doctor Strange 2 se muestra mucho más libre de lo habitual a la hora de mostrar sangre e higadillos, a veces expulsados por personajes emblemáticos de la casa: la muerte de Rayo Negro, por ejemplo, es casi bienvenida tras aquel espanto que fue Los Inhumanos. De la misma manera, su estética entre lo gótico, lo metalero y los viejos tebeos de terror de la EC resulta un bienvenido soplo de aire pútrido y pantanoso en este panorama excesivamente saneado.

Hechicero egocéntrico versus mamá Terminator

Si estás leyendo esto, es que no te importan los spoilers, así que podemos soltarlo: la villana de Doctor Strange en el multiverso de la locura es nada menos que Elizabeth Olsen. Enloquecida tras los sucesos de Bruja Escarlata y Visión, Wanda se muestra aquí en plena posesión de su lado más terrorífico, ese que los cómics nos han mostrado en sagas como Vengadores desunidos o Dinastía de M.

Olsen siempre ha sido uno de los mejores activos de Marvel, y eso queda aquí más patente que nunca al verla encarnando a una 'Bruji' implacable, enloquecida y tenaz como un Terminator pelirrojo. Su persecución de Strange y su protegida América Chávez (Xochitl Gómez) por diversos planos de la realidad quedará como uno de los momentos álgidos de las películas Marvel: cuanto más desquiciada, más nos gusta.

Pero en esta película hay otro villano. Y no nos referimos al Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor), aunque él también tiene tela, sino al ego de Stephen Strange. Mientras Raimi envuelve a Wanda en auras demoníacas, el guion de Waldron dedica buena parte de su libreto a recordarnos que la poca disposición del 'Doc' a admitir sus errores es una constante en todas las dimensiones. Y los resultados no suelen ser bonitos.

Los cameos: entre el guiño y la revelación

Uno de los aspectos más irritantes de muchos filmes Marvel es esa condición de 'películas-catálogo' dedicadas a presentarnos personajes con destino a su filme en solitario o al 'crossover' de rigor. Y, aunque este filme no eluda del todo esa sensación, sí que da a estas intervenciones estelares, al menos, un sentido y un propósito.

La aparición de los Illuminati es el momento cumbre de la película en este sentido. Y, contando con el resultado, ahí nos las den todas: ver a Hayley Atwell escudo en ristre y a Patrick Stewart de nuevo como Charles Xavier (anunciado por la sintonía de la serie de animación de los X-Men, para colmo) es un dardo al corazón de todo 'Marvel Zombie' que se precie. Si, además, eso se une a la presentación de John Krasinski como Reed Richards, pues qué podemos añadir.

Bueno, sí: una cosa. Para quienes consideren que esta sociedad secreta de superhéroes fue una de las peores ideas del guionista Brian Michael Bendis, su destino final puede ser extremadamente satisfactorio. Sobre todo cuando el gomoso físico de Míster Fantástico pasa por lo que podría ser una trituradora de documentos inmaterial. Nosotros conocemos a un tal Victor que disfrutará de lo lindo con esa escena cuando la película se estrene en Latveria.

No todo iba a ser perfecto

Hasta el momento, hemos pintado a Doctor Strange en el multiverso de la locura como una obra tocada por la gracia de los imortales Vishanti. Pero ni siquiera las bendiciones de Hostur, Hoggoth y Agamotto pueden evitar que una cinta como esta tenga defectos dignos de mención.

El primero, y lo decimos con toda la pena del mundo, es su retrato de América Chávez, desdibujada por un guion que, pasada la primera hora de metraje, la relega al papel de damisela en apuros. Entendemos que era eso o restarle protagonismo a Rachel McAdams (que también está maravillosa), pero esta evolución de la trama, sumada a la poca expresividad que muestra Xochitl Gómez en el papel, queda como un lastre para el conjunto.

Por otra parte, está claro que la cinta es la introducción oficial del concepto 'multiverso' en el MCU (al menos, en pantalla grande). Y no hace falta que nos lo recuerden, porque la obstinación con la que la palabra de marras aparece en los diálogos resulta estomagante. En contra de lo que Kevin Feige y compañía puedan pensar, los espectadores no son tontos, y tanto la idea como sus mecánicas quedan lo bastante claras a los pocos minutos de película como para que no necesitemos tanta repetición.

…Y esas escenas postcréditos

Efectivamente: Doctor Extraño en el multiverso de la locura tiene, no uno, sino dos stingers que te obligarán a permanecer amarrado a la butaca. En uno de ellos vemos a Charlize Theron como uno de los personajes más queridos de las aventuras del Doctor Strange. Y, dado que la actriz aparece con el pelo platino y luciendo un modelazo diseñado por Steve Ditko, basta con documentarse un poco para saber quién es.

Pero la segunda escena es la que nos ha robado el corazón. Aunque todos sabemos que no hay película de Sam Raimi sin cameo de Bruce Campbell, debemos agradecerle al director que nos recuerde lo bien que se le da a su actor fetiche eso de arrearse guantadas a sí mismo, tarea que aquí ejecuta con un brío digno de Terroríficamente muertos.

De la misma manera, confiándole a Campbell el segundo epílogo de la cinta, Raimi se ha marcado un trolleo de altura destinado tanto al espectador como a los hábitos empresariales de Marvel. No sabemos si el cineasta repetirá en la Casa de las Ideas (¡esperemos que sí!), pero siempre le estaremos agradecidos por haberle inoculado desparpajo a un cosmos que va camino de adocenarse y perder la magia.

