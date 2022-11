Disney lidera una decaída taquilla, en el fin de semana del Black Friday, con 'Mundo extraño'

El fin de semana del Black Friday no ha sido precisamente beneficioso para los cines españoles. La taquilla ha experimentado un descenso de casi un tercio de los espectadores respecto al fin de semana anterior, y ninguna película en cartelera ha logrado superar el millón de euros de recaudación. Así, la más taquillera fue lo nuevo en animación de Disney, la película de aventuras fantásticas Mundo extraño, que según datos aún provisionales de ComScore Movies Spain habría ingresado 616.399 euros en sus tres primeros días de exhibición.

Codirigida por Don Hall y Qui Nguyen, tampoco ha tenido mejor suerte en Estados Unidos donde debutó en el segundo lugar de la taquilla con 11,9 millones de dólares (unos 11,5 millones en euros), y muy por debajo de los 45,9 de Black Panther: Wakanda Forever que sigue dominando allí las recaudaciones.

En el cómputo global, Mundo extraño se habría hecho con tan solo 27,8 millones en su primer fin de semana, pero queda a la espera de si, ante la cercanía de las fechas navideñas, el filme de Disney puede ir manteniéndose o incluso incrementando sus ingresos. Sin embargo, prácticamente puede hablarse ya de pinchazo, pues su presupuesto fue muy elevado, de 180 millones de dólares.

En comparación, Lightyear de Pixar estrenada el pasado mes de junio, y que también acabó obteniendo una recaudación decepcionante, recaudó en su primer fin de semana 85,6 millones de dólares (de los que 50,5 se correspondían al mercado norteamericano).

Brusco descenso de las recaudaciones. Volviendo a nuestros cines, las películas en cartel han notado un descenso de la recaudación de entre un 32 y un 66 por ciento. Caso de Wakanda Forever, la segunda más taquillera o Black Adam, ambas con un 59 por ciento menos de ingresos respecto al fin de semana anterior. El musical con Javier Bardem Lili, mi amigo el cocodrilo se lleva la palma con el 66 por ciento menos, y la española Reyes contra Santa es la que menos bajón ha experimentado, un 32 por ciento.

Las otras novedades de la cartelera. Además de Mundo extraño, la película con mayor tirón entre las estrenadas el pasado viernes fue la española Historias para no contar dirigida por Cesc Gay y que debutó quinta con 221.140 euros. La siguieron la épica La mujer rey sexta con 160.099 euros y Hasta los huesos: Bones and All de Luca Guadagnino novena con 81.738 euros.

Las diez más taquilleras en España (del 25 al 27 de noviembre)

1 - Mundo extraño. 616.399 euros y 98.730 espectadores en tres días.

2 -Black Panther: Wakanda Forever. 523.977 euros (y en 17 días acumula 5.742.576 euros y 845.020 espectadores).

3 - As bestas. 263.755 euros (y en 17 días, 1.634.465 euros y 257.863 espectadores).

4 - El cuarto pasajero. 221.350 euros (y en 31 días, 3.417.896 euros y 522.888 espectadores).

5 - Historias para no contar. 221.140 euros y 32.382 espectadores en tres días.

6 - La mujer rey. 160.099 euros y 24.369 espectadores en tres días.

7 - Reyes contra Santa. 94.962 euros (y en diez días, 257.407 euros y 42.084 espectadores).

8 - Black Adam. 93.984 euros (y en 31 días, 6.397.656 euros y 955.586 espectadores).

9 - Hasta los huesos: Bones and All. 81.738 euros y 11.625 espectadores en tres días.

10- Lilo, mi amigo el cocodrilo. 70.930 euros (y en 31 días, 2.119.086 euros y 343.337 espectadores).

