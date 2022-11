Crítica de 'Hasta los huesos: Bones and All'

Valoración: Hasta los huesos: Bones and All

Luca Guadagnino y Timothée Chalamet vuelven a unirse tras Call Me By Your Name para contar otra historia de amor floreciente, aunque en esta los personajes no sacian sus apetitos comiendo melocotón sino mordiendo manjares muy distintos. Al fin y al cabo son dos jóvenes caníbales, obligados a llevar una existencia nómada por culpa de una sociedad que los proscribe a causa de sus impulsos.

Hasta los huesos no se molesta en explorar la identidad aberrante de sus personajes. No busca motivos a su dieta ni articula una mitología a su alrededor, y los hace hablar de su condición con pasmosa mundanidad. En el periplo narrativo no se detectan urgencia argumental ni giros dramáticos; Guadagnino se limita a contemplar a la hambrienta pareja mientras da tumbos por la América profunda durante un par de horas, y en el proceso no los convierte en metáforas ni de la adicción ni de orientación sexual alguna ni del extremismo emocional consustancial a la juventud, por lo que se hace difícil tomárselos tan en serio como lo hace la película.

Tampoco, por último, parece dedicar verdaderos esfuerzos a seducirnos con el romanticismo de su relación central. En última instancia, se muestra más interesado en usar la cámara para retratarlos en posturas lánguidas que en hacer uso de las generosas dosis de complejidad temática y de auténtica pasión que, de forma natural, el subgénero pone a su disposición.