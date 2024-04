Disney sacude el calendario del año que viene: nuevas fechas para la película de 'The Mandalorian', 'Toy Story 5', 'Tron 3'...

La semana que viene tendrá lugar la CinemaCon en Los Ángeles, donde Disney tiene previsto anunciar una lista de novedades muy jugosas. Lo hará luego de una conferencia con los accionistas que terminó siendo decisiva para consolidar el liderazgo de Bob Iger como CEO, y sus planes particulares para enderezar el rumbo de la Casa del Ratón. Los últimos tiempos no han sido especialmente lucidos para la factoría, coincidiendo 2023 con su aniversario pero también con numerosos fracasos de taquilla y público. De cara a reforzar la confianza de inversores y consumidores, la Casa del Ratón quiere presumir de calendarios.

Así que, en vísperas de la CinemaCon y según se hace eco Hollywood Reporter, Disney ha hecho cambios notables en las fechas de estreno de sus próximas películas. En lo que respecta a este año se mantiene Del revés 2 como gran estreno de Pixar (este 14 de junio) mientras que Vaiana 2, anunciada con cierta sorpresa, será la respuesta de Walt Disney Animation el 27 de noviembre. Ambos lanzamientos, junto a lo próximo de Pixar (Elio, programada para el 13 de junio de 2025), se han quedado como estaban, pero entonces llegan las novedades.

Searchlight Pictures, la antigua 20th Century Fox antes de la adquisición de Disney, ha confirmado el estreno de Nightbitch para el próximo 6 de diciembre. Se trata de una propuesta muy particular que protagoniza Amy Adams y dirige la aclamada Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl, Un amigo extraordinario) adaptando una novela de Rachel Yoder en la cual un ama de casa piensa que se está convirtiendo poco a poco en una perra. Para este 2024 también estaba prevista la llegada de The Amateur el 8 de noviembre (thriller de espionaje con Rami Malek, Rachel Brosnahan y Caitriona Balfe), pero Disney ha aplazado la fecha al 11 de abril de 2025. Examinemos lo que deparan los años próximos.

Además de los lanzamientos citados, Disney había puesto fecha de estreno al remake en acción real de Vaiana (con Dwayne Johnson retomando el papel de Maui) para el 27 de junio de 2025, pero acaso por no estar tan cerca de la secuela se ha aplazado al 10 de julio de 2026. TRON: Ares por otra parte es la tercera entrega de TRON, que dirige Joachim Rønning (Maléfica: Maestra del mal) con el protagonismo de Jared Leto, y su estreno está fijado ahora para el 10 de octubre de 2025.

Pasando a 2026, nos topamos por fin con un nuevo largometraje de Star Wars. A siete años de la debacle de El ascenso de Skywalker, Disney aspira a poder estrenar The Mandalorian & Grogu partiendo de una serie que ha triunfado en streaming, siendo su mismo creador el que dirija el largometraje con Pedro Pascal y el pequeño Grogu (también llamado Baby Yoda). The Mandalorian & Grogu se estrenaría pues el 22 de mayo de 2026, no siendo la única película de Star Wars en marcha (siempre hay varias en marcha, y normalmente se cancelan).

Las otras dos se supone que también tienen fecha: el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027. Son las correspondientes a una secuela de El ascenso de Skywalker centrada en Rey (Daisy Ridley) que dirigiría Sharmeen Obaid-Chinoy, y de la cual hay rumores apuntando a problemas en el desarrollo. La otra, de la que hay mejores vibraciones, es una exploración de los orígenes de la Fuerza a cargo de James Mangold.

Por último, Disney estrenará Toy Story 5 el 19 de junio de 2026. Será el siguiente film de Pixar tras Del revés 2 y Elio, y su desarrollo es paralelo al de otras secuelas animadas muy esperadas como serían Zootrópolis 2 y una tercera y cuarta parte de Frozen. Estas aún no tantean fecha.

