Buscando desesperadamente un éxito animado: qué significa el anuncio de 'Vaiana 2' para Disney

La semana pasada Disney celebró un evento para los accionistas donde buscó, con notoria angustia, recuperar la confianza en el futuro de la compañía. Bob Iger, como CEO que había vuelto al puesto de mando tras la cuestionada labor de Bob Chapek, tenía que responder por el año tan fatídico que había supuesto 2023. Un año donde se habían sucedido fracasos de taquilla tan ostentosos como Mansión encantada, Indiana Jones y el dial del destino o The Marvels: esta última ahondando además en una crisis del Universo de Marvel que se había visto intensificada por el absurdo presupuesto de la serie Invasión secreta.

Todo con el agravante de que en 2023 Disney cumplía 100 años de existencia, habiendo querido celebrar el aniversario en un ambiente de irrefrenable declive que no hizo sino culminar la decepción de Wish: El poder de los deseos. Una película animada que buscaba homenajear abiertamente el legado de la compañía, pero cuya audiencia dejó mucho que desear. Con Wish ocurre además que viene a culminar una racha de malos estrenos animados para la Casa del Ratón: solo Elemental de Pixar ha cubierto gastos (y tras una andadura muy dificultosa) mientras que lanzamientos anteriores como Mundo extraño y Lightyear han pasado sin pena ni gloria. Son justo estos títulos los que nos llevan a Vaiana 2.

Este 14 de junio Pixar estrena Del revés 2. La empresa ha retrasado para el año siguiente su próximo título, Elio, contando Del revés 2 con la esperanza de atraer nuevamente a la audiencia a las salas. Disney acostumbraba a dominar la taquilla durante ese fin de semana de Acción de Gracias donde también se estrenó Wish, pero desde la pandemia esto ha dejado de ocurrir, y hay quien culpa a la decisión de haber mandado entonces varios títulos animados a Disney+. Soul, Luca y Red allanaron el terreno, desde el streaming, para que el público se acostumbrara a esperar a ver las películas animadas de Disney en la plataforma.

Justo queriendo compensar esta impresión, Disney ha reestrenado en EE.UU. los tres títulos citados, dando la oportunidad a los espectadores de verlos por primera vez en el cine. Por ahora la jugada no está saliendo demasiado bien (habrá que ver qué tal funciona en España, donde Soul se reestrena este 14 de febrero), así que el problema persiste: Disney debe encontrar la manera de que el público vuelva al cine a ver películas de dibujos animados. Así que la solución de Iger para ello ha sido confirmar la existencia de nuevas secuelas de Zootrópolis, Frozen y Toy Story. Así como Vaiana. Pero esta es la que más ha sorprendido.

De dónde sale 'Vaiana 2'

Iger reveló por sorpresa que Vaiana 2 iba a estrenarse este mismo año: el 27 de noviembre. Nadie sabía que esta película estaba en desarrollo, y eso se debe a que hasta hace no mucho no se trataba de una película: lo que luego sería Vaiana 2 se estaba desarrollando como una serie que viera en algún punto la luz en Disney+. Iger, sin embargo, se ha convencido de que el proyecto merece ver la luz en la pantalla grande, y ha cambiado su destino en un movimiento que evidencia un par de cosas interesantes.

A un nivel de industria confirma que el streaming está perdiendo prioridad para las majors de Hollywood. Vaiana era originalmente un proyecto televisivo, pero sus distribuidores han decidido cambiar de plataforma para decantarse por la exhibición de toda la vida. Esto es lo que ya ha ocurrido con Barbarian (solo en EE.UU., aquí en España tuvimos que verla en Disney+), con Smile y con el reciente musical de Chicas malas, que en principio iba para Paramount+. La propia Disney también ha decidido que Alien: Romulus vaya a cines en lugar de a FX.

Por otro, ¿qué significa para la propia Disney? Pues aparte de que hay una necesidad por incentivar la asistencia a salas partiendo de propiedades intelectuales conocidas, la irrupción de Vaiana 2 en el calendario podría afectar a la existencia de otro proyecto relacionado. Y es que hay en marcha un remake en acción real de Vaiana, previsto para el 27 de junio de 2025. Dwayne Johnson está confirmado que aparezca como un Maui live action, no así Auli’i Cravalho (presente en la citada Chicas malas), que tras poner voz a la protagonista homónima en Vaiana no estará en el remake, pero se supone que sí en la secuela.

La secuela llegará antes que el remake, y es posible que la fecha de este sea modificada para no saturar al público. La existencia de ambos proyectos, por otro lado, demuestra la enorme confianza que Disney tiene en la guerrera polinesia, y no es para menos: desde que está en el catálogo de Disney+ Vaiana ha sido un hito del streaming mundial. Fue la película más vista en esta ventana dentro de EE.UU. el pasado 2023, mientras que en 2022 había sido número 4 y en 2021 y 2020 había sido número 2. El público siente una gran pasión por Vaiana, que Iger quiere seguir exprimiendo con una secuela inmediata y con un remake.

Con Vaiana 2, por último, no está del todo claro si Johnson volvería como Maui (su productora, Seven Bucks, aún no ha hecho declaraciones al respecto). Del film también se sabe que no volverán a dirigir los veteranos John Musker y Ron Clements, sino que le pasarán la batuta a Dave Derrick Jr.: director debutante al cargo de la animación de Encanto o Raya y el último dragón. Por último Vaiana 2 será un musical al igual que la primera, pero las canciones no estarán firmadas por Lin-Manuel Miranda: estas corren a cargo de la dupla Abigail Barlow-Emily Bear, que escribieron el musical no oficial de Los Bridgerton.

Del argumento como tal sabemos que Vaiana emprenderá otro viaje a lo desconocido. Está por ver si podemos notar en él que estaba originalmente ideado como serie de televisión.

