La directora del corto ‘Ciao Alberto’ habría confirmado la homosexualidad de Luca de Disney

La controvertida historia entre The Walt Disney Company (y sus compañías satélites) con el colectivo LGTBI lleva generando discusiones desde su fundación en los años 20. Mientras Disney continúa arrastrando un largo historial de homofobia y censura en torno a personajes homosexuales o transexuales, otras de las compañías bajo su amparo han intentado, no sin numerosas controversias, una apertura a la presentación de una mayor diversidad. Este es el caso de Pixar con filmes como Luca, Onward o Lightyear.

La relación de amistad de Luca y Alberto en el filme Luca (2021), de Enrico Casarosa, provocaba que muchos señalaran sus paralelismos con el drama queer Call Me By Your Name. Así nacían los rumores sobre un posible romance codificado entre los jóvenes personajes. Pero, este runrún se transformó en un verdadero traspiés para aquellos que se obsesionaron con Luberto cuando Casarosa descartó el shipp.

En una entrevista con TheWrap, el realizador italiano admitió que el equipó sí que había "pensado" hacer la película en forma de alegoría LGTBI, pero finalmente había rechazado la idea. "Estamos un poco sorprendidos por la cantidad de gente que habla de romance, ya que realmente nos estamos centrando en la amistad y, por tanto, en el romance previo", señalaba este y dejaba una pequeña puerta abierta.

Posteriormente, la directora McKenna Harris retomaba la historia de ambos en el cortometraje Ciao Alberto, también estrenado en 2021 y que en esta ocasión cedía el protagonismo al otro personaje protagonista. Ahora, la directora podría haber dado pistas sobre la posible homosexualidad de Luca y Alberto tras una misteriosa publicación, que podría sentar precedentes en el canon de una historia que muchos piden que tenga continuación.

Harris utilizó sus stories de Instagram para compartir cuatro ilustraciones de Luca y Alberto abrazándose, bajo el título Kenna's Unsanctioned Fanart y el texto "estamos sacando la artillería". Firme defensora de Luberto, Harris explicaba que las cuatro imágenes servían como sucesión de cuatro veranos.

"Tenía en mente toda una secuencia en la que Luca y Alberto se reunían durante cuatro veranos seguidos y culminaban en un beso. Digno de un Oscar. 10/10", señalaba Harris.

Aunque esto aún no ha sido respaldado por Disney, Pixar o el propio Casarosa, y veremos si es tan fácil que lo hagan, se trata de un primer paso para que podamos ver en una posible secuela un acercamiento romántico entre Luberto. Esto permitía que las redes sociales lo dieran por hecho como canon y pidieran que Harris continuara al frente del futuro de estos personajes.

Ambientado en un pueblo de costa en la Riviera Italiana, Luca era un coming-of-age de animación sobre un joven que experimentaba un verano inolvidable al conocer a su nuevo mejor amigo, Alberto. Sin embargo, este escondía que era un monstruo marino de otro mundo de paso en la superficie. Un relato sobre el secreto de la identidad propia y el abrazo a quién somos que fue considerado inevitablemente como una doble lectura de la homosexualidad.

