El director de 'Shang-Chi' se hará cargo de la película en acción real de 'Naruto'

Antes de Shang-Chi y los diez anillos Destin Daniel Cretton había firmado películas como El castillo de cristal o Cuestión de justicia, donde de hecho pudo colaborar con una actriz del Universo de Marvel como Brie Larson antes de participar él mismo en la saga. Shang-Chi resultaba ser la primera película de esta encabezada por un superhéroe asiático, y aun estrenándose en circunstancias delicadas (con la pandemia arreciando y en medio de una fase tan convulsa para el MCU como la 4) funcionó bastante bien entre crítica y público. Lo suficiente como para que Kevin Feige confiara en él, y le diera el timón de una película tan importante como Vengadores: The Kang Dynasty.

Pero claro. Este crossover no ha tenido otra cosa que percances, e incluso antes de que los problemas con la justicia de Jonathan Majors (el Kang susodicho) forzaran un cambio de título por determinar, Cretton ya había abandonado la dirección del film. El director sigue asociado con Marvel en torno a una posible secuela de Shang-Chi y una próxima serie titulada Wonder Man, pero por lo demás ha preferido arrimarse a otros rincones de la industria y Hollywood Reporter se hace eco de que ya tiene un nuevo y ambicioso proyecto. Se trata de la adaptación live action de un manga tan popular como Naruto. Cretton escribirá el guion, contando con el respaldo de Lionsgate y el productor Avi Arad.

La historia de Naruto tiene lugar en un mundo dominado por facciones de ninjas, donde Naruto Uzumaki es un joven impulsivo obsesionado con convertirse en el mejor guerrero. Pasar a controlar el poder del Zorro de Nueve Colas le meterá en problemas con los otros ninja, pasando a engrosar un grupo de aventureros junto a Sasuke, Sakura y el líder Kakashi. Naruto inició su andadura en 1999, dando pie rápidamente al anime correspondiente y a un universo transmedia que incluye videojuegos y algún que otro spin-off, como Boruto. El manga ha vendido 250 millones de copias, y es desde luego una propiedad intelectual muy prometedora sobre la que Cretton se ha abalanzado con entusiasmo.

El director de Shang-Chi asegura haber consultado a Masashi Kishimoto, creador de Naruto, por el proyecto. “Fue un verdadero honor conocer a Kishimoto-san en Tokio y escuchar su visión de lo que había creado. Nos emociona mucho colaborar y llevar Naruto a la gran pantalla”. Y Kishimoto, a su vez, ha bendecido públicamente la película en acción real de Naruto. “Cuando me enteré de la contratación de Destin, fue justo después de ver una de sus películas de acción más taquilleras, y pensé que sería el director perfecto para Naruto. Después de disfrutar de sus otras películas y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay un director mejor para Naruto".

“En pocas palabras será una película de acción espectacular y drama profundo. No puedo evitar sentirme entusiasmado por ella”. Naruto aún no tiene fecha de estreno, ni ha reclutado a intérprete alguno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.