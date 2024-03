El director que rechaza el modelo de A24: "Esto no es cine independiente"

Una crítica habitual con respecto a la actual situación de Hollywood es que la industria ha polarizado su modelo de negocio, de forma que esté copado por grandes superproducciones o por presupuestos mínimos. Esto ha provocado que las películas de escala media (esas que acostumbraban a marcar las galas de premios y a atraer un público diverso) sean tirando a escasas, pero también que modulen un nicho donde se han hecho fuerte sellos independientes como Neon o, muy especialmente, A24. Fundada en Nueva York hace más de una década, A24 es la principal garante en Hollywood de esas “películas medias”.

Y es una productora muy respetada. El año pasado la película más taquillera que jamás había auspiciado, Todo a la vez en todas partes, arrasó en los Oscar, y terminó de darle credibilidad. Algo que ha coincidido con que fracasos estilo Beau tiene miedo mueva a A24 a querer diversificar sus propuestas, tanteando su entrada en las franquicias y haciendo un prometedor trato con Hideo Kojima para financiarle la película de Death Stranding. Todo mientras A24 se va ganando unos cuantos detractores, en tanto al sorprendente fandom que parece granjearse y la supuesta homogeneidad entre sus estrenos.

La película más reciente producida por A24 es El clan de hierro, que llega a cines españoles este fin de semana. El drama de lucha libre que protagoniza Zac Efron y dirige Sean Durkin ha coincidido con la aparición de una interesante entrevista en el medio francés Libération a Sean Prince Williams: un director independiente que abomina del modelo de negocio de A24. Originalmente Williams ha trabajado como director de fotografía en films del estilo Zeros and Ones de Abel Ferrara o Good Time de Ben y Joshua Safdie (este último, irónicamente, fue distribuido por la misma A24 de la que reniega).

Williams ha debutado como director en The Sweet East, que se proyectó en el último Festival de Cannes con buenas críticas. Cahiers du Cinéma la ha reconocido como un gran logro artístico, y se acaba de estrenar en Francia. Williams debería convertirse en un cineasta al que prestar mucha atención dentro del circuito independiente de EE.UU., pero parece que no tiene interés alguno en que A24 le ayude a despegar. De hecho, rechaza que lo que hace A24 sea considerado como cine indie.

“Lo que los franceses consideran cine independiente estadounidense no lo es en absoluto. A24 no es independiente. Es un estudio. Una fábrica. Y sus películas no son películas, son fórmulas matemáticas”. Williams incide en lo de modelo homogéneo, y suscribe críticas que A24 ha recibido en los últimos años, según ganaba reconocimiento industrial. Jordan Ruimy, que se ha hecho eco de las declaraciones en World of Reel, también ha reflexionado al respecto aportando algunas otras ideas.

“La gente ve algo como Todo a la vez en todas partes y luego va directamente a las redes sociales, compartiendo memes, gifs y tuits de la película. La experiencia real de la proyección se pierde para la marca”, escribe el redactor con retranca. “Ah, y mira, también puedes comprar esos dedos de perrito caliente de la película en la tienda online de A24. Si eso no te gusta, ¿qué tal una figura de acción de El clan de hierro?”.

Más allá de las pegas que se le puedan poner a A24, Ruimy no deja de reconocer que el sello ha servido de apoyo para varios autores relevantes. Los mismos hermanos Safdie, claro, pero también gente como Robert Eggers, Jeremy Saulnier, Ti West, Ari Aster, Sean Baker o Jonathan Glazer, que de hecho acaba de ganar dos Oscars (incluyendo Mejor película internacional) por La zona de interés.

