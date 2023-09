El director de 'Nadie te salvará' explica por qué la película no tiene diálogos

Nadie te salvará se ha situado como uno de los títulos de terror más aclamados de la temporada, antes incluso de la llegada de la festividad de Halloween. Un filme que se ha adelantado a la oleada de películas de miedo que aterrizarán en el streaming estas semanas y que ha sorprendido con su maestría para la construcción de una historia de espeluznantes extraterrestres, cuya magia ha radicado en la ausencia total de diálogos y su fuerte componente sci-fi. Algo que han alabado cineastas de la talla de Guillermo del Toro.

El director de El laberinto del fauno y El espinazo del diablo llegaba a comparar el ingenio del filme con otras películas brillantes sin diálogos como El espía (1952), Kamikaze 1999 (El último combate) (1983) y Cuando todo está perdido (2013). Una ausencia de la palabra en la construcción del relato que ha querido explicar el director de Nadie te salvará, Brian Duffield, para People.

"Gran parte de la película trata sobre la soledad, el autoaislamiento y la falta de comunidad, así que sabía que sería bastante simple, pero no pensé que no habría diálogo", ha confesado Duffield sobre la concepción de este título.

"Tenía medio guion escrito cuando me di cuenta de que la protagonista no había hablado. Y en ese momento pensé que ella estaba a punto de regresar a su casa y ya no había nadie más en el resto de la película", añade el cineasta.

¿Por qué Brynn (Kaitlyn Dever) no habla en 'Nadie te salvará'?

La escritura orgánica de este libreto fomentó que Brynn (Kaitlyn Dever) no pronunciará ni una palabra. Un elemento actoral, más exigente de lo que a priori parece, que provocó que la actriz de Súper Empollonas y Creedme demostrara sus mejores dotes interpretativas.

"Después del segmento de la película sobre la ciudad, no hay razón para que la protagonista hable. Se sintió como una especie de extensión muy natural del aislamiento de su personaje y provoca que la gente se obsesione con lo que sucede en la pantalla", afirma el cineasta.

Un papel tremendamente exigente a nivel físico y psicológico para Dever, quien, a pesar de no mediar palabra, sí que "grita, llora y ríe". Algunas de las formas más expresivas de comunicación del ser humano.

El rodaje suponía tal nivel de dificultad que Duffield se ha mostrado tremendamente agradecido estos días con Guillermo del Toro y con Stephen King por las palabras tan bonitas que pronunciaban en redes hablando de Nadie te salvará, de la que muchos ya piden incluso una segunda parte.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.