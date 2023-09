Las películas de terror favoritas de Robert Englund, y una recomendación para Halloween

Todo un icono del terror por su mítico personaje de garras afiliadas, sombrero ajado y jersey con rayas rojas y verdes de Freddy Krueger en la saga Pesadilla en Elm Street. Una auténtica pesadilla, y nunca mejor dicho, infiltrándose en los sueños de adolescentes para masacrarlos. Robert Englund también fue muy conocido por ser el "lagarto bueno" de los invasores alienígenas de la serie ochentera V, que arrasó en audiencias televisivas en su momento.

Y aunque a sus 76 años no hay noticias de que vuelva a retomar su papel de Freddy en posibles nuevas secuelas, si ha vuelto a ser actualidad es por su reciente participación, ante multitud de fans entusiasmados, en la Terror Con, el evento de terror que tuvo lugar el fin de semana del 15 al 17 de septiembre en Marlborough, Massachusetts.

Allí estuvo el sábado 16 en un encuentro con sus admiradores en el que, naturalmente, habló de sus experiencias en Pesadilla en Elm Street y con Wes Craven, pero también sobre el cine que más le había marcado en su infancia. Sobre todo recuerda con pasión grandes clásicos de los 50 como Planeta prohibido (1956) o 20.000 leguas de viaje submarino (1954). "¡Vamos! El calamar gigante. La vi en el (igualmente mítico) Teatro Chino de Grauman. Era todo un fan".

Sin embargo, el actor aclara que de joven sepultó todo el amor que sentía hacia el género, o las películas de la productora Hammer, porque se convirtió en un snob, solo manteniendo públicamente interés por su formación como intérprete clásico, preparándose para ser actor de teatro, y admirando a Shakespeare. "¡Era un idiota! Me consumía el ego. Y fue Wes Craven, ¡Dios lo tenga en su gloria!, quien me enseñó a respetar de nuevo el género".

Las pesadillas favoritas de Englund

Y, claro, otra de las cuestiones por la que le preguntaron fue por sus películas de terror predilectas. Una pregunta a la que Englund no quiso limitarse solo a citar una y que recogemos vía ComicBook. "Los gustos van cambiando conmigo. Voy a lanzar unas cuantas de ellas. Anya Taylor Joy en La bruja... ¡Déjame salir... La sueca Déjame entrar... La semilla del diablo realmente se sigue manteniendo. Puedes verla por Mia Farrow y puedes verla por John Cassavetes, solo por sus interpretaciones, por no hablar de la dirección. Hay algo grande, algo genial en esa película. Y, por supuesto, Ruth Gordon como la bruja más anciana. Por favor, nunca bebáis de sus bebidas. Y, obviamente, El exorcista... El silencio de los corderos". Y si hay puntos suspensivos en sus declaraciones es porque se corresponderían a los aplausos de los asistentes a cada título que iba mencionando.

Margot Kidder en 'Hermanas' Edward R. Pressman Film Corporation

Pero, su selección no termina aquí. Englund siguió: "Me encanta Hermanas de Brian De Palma, una gran, gran película. El mejor uso de la pantalla partida de la historia de las películas. Margot Kidder, William Finley (mi Mad Doctor favorito). Corta a dos chicas por la mitad porque quiere hacer el amor con una de ellas. ¡Qué tan desagradable y loco es eso ! William Finley, gran actor. También estuvo en La furia (de De Palma), y en mi película favorita de poca monta, Trampa mortal de Tobe Hooper... Y me encanta La novia de Frankenstein".

Angela Bettis en 'May' Lions Gate

Y faltaría añadir esa recomendación tan especial que lanza para ver de cara a la terrorífica celebración que se acerca. "Angela Bettis en May. Deberías ver May este Halloween. Subestimada, genial, desagradable película".

Estrenada entre nosotros como May, ¿quieres ser mi amigo?, es una pequeña producción de 2002 dirigida por Lucky McKee (The Woman), con reminiscencias al mito de Frankenstein, sangrienta y también conmovedora en su aspecto dramático y psicológico, y por supuesto con una enorme Angela Bettis que se hizo con el premio a la mejor actriz en el Festival de Sitges hace ya más de veinte años, certamen en el que el film también fue distinguido con el mejor guion, y lamentablemente ahora mismo no disponible en ninguna plataforma de streaming entre nosotros.

