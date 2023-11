¿Hay demasiadas franquicias en Hollywood? Nolan y otros directores opinan al respecto

Las grandes franquicias de Hollywood siempre están presentes en cualquier lado. Su máximo exponente es el cine de superhéroes, aunque se podrían poner muchos más ejemplos fuera de los universos cinematográficos de Marvel y DC. Estos títulos suelen obtener buenos resultados en taquilla, lo que asegura su supervivencia a lo largo de los años. La fórmula es sencilla: a la gente le gusta y da dinero. ¿Por qué no seguir haciendo películas de este estilo?

El éxito con este tipo de largometrajes no siempre está asegurado, pero las grandes compañías siguen apostando por este tipo de cine. Sin embargo, no todas las voces de la industria están a favor. Algunas figuras como Martin Scorsese han criticado a las grandes franquicias. El director de Los asesinos de la luna habló por última vez en septiembre sobre este asunto, asegurando a GQ que el cine de verdad está en peligro y que solo algunas personas concretas, como los hermanos Safdie o Christopher Nolan, podrán salvarlo.

No obstante, Nolan no piensa exactamente igual que Marty, pese a que este le ha coronado como uno de los próximos salvadores del séptimo arte. El cineasta al frente de Oppenheimer, uno de los grandes éxitos del 2023, defendió en una entrevista con Associated Press que debe existir un equilibrio en la industria para su desarrollo adecuado: "Tiene que haber un balance entre los títulos consolidados que pueden asegurar ingresos y darle a la gente lo que quiere. Siempre ha sido clave en la economía de Hollywood y financia la realización y distribución de otro tipo de películas".

Aunque Nolan defendió la existencia del cine diseñado para las grandes audiencias, también resaltó la importancia de otro tipo de obras. "Siempre debe haber un respeto por el deseo de algo nuevo. Una de las mejores cosas del cine es, sinceramente, ver un tráiler de una película de la que nunca has oído hablar o un tipo de largometraje que nunca has visto. Un ecosistema sano en Hollywood se basa en el balance entre las dos cosas y siempre ha sido así", añadió.

La necesidad de dar un respiro

Otra figura que se ha pronunciado recientemente sobre este asunto es Edgar Wright. El director de Scott Pilgrim contra el mundo o Baby Driver criticó en el podcast Happy Sad Confused la saturación que hay de ciertas franquicias. No mencionó ninguna, pero el ejemplo más adecuado es Marvel, que ha estrenado seis películas distintas en los últimos dos años. Para él, los anuncios masivos de largometrajes y series posibilita que "se mate a la gallina de los huevos de oro".

"Es algo extraño. Si pudiera volver a cuando era un joven cinéfilo, y justo cuando acabo de disfrutar de una película alguien me dice: '¿Sabes qué? Habrá una cada tres años por el resto de tu vida'. Eso es lo que me entristece, la falta de inversión en cosas nuevas. Me encantaría que algunas franquicias se dieran un respiro y dejaran a la gente excitarse de nuevo. Hay cosas que me encantan pero no quiero ver de nuevo, o no quiero verlas por mucho tiempo", explicó el cineasta.

Siguiendo el hilo de la conversación, Wright puso como excepción que confirma la regla a la franquicia de James Bond, que actualmente no tiene ninguna producción en su calendario desde que en 2021 estrenara No Time To Die. "Son muy inteligentes, porque están dispuestos a pausar las cosas para crear expectación por la siguiente entrega. Creo que uno de los problemas actuales es que desearía que algunas películas y series entiendan que está bien tomar un descanso y generar anticipación", añadió el director como conclusión.

