Christopher Nolan descarta del todo la posibilidad de dirigir el próximo James Bond

Daniel Craig se despidió de James Bond en Sin tiempo para morir. Fue una despedida por todo lo alto por varios motivos: en primer lugar por lo mucho que tardó en llegar a cines al coincidir su programación con la pandemia, y por cómo todos los retrasos sucesivos condujeron a MGM a la bancarrota (así como a posteriormente su adquisición a manos de Amazon y el cuño de Amazon MGM Studios). Por otra parte, la despedida pasó por acabar directamente con la vida de Bond, de modo que la nueva encarnación del personaje tuviera que pasar, necesariamente, por una resurrección. Quizá también por un perfil totalmente nuevo.

Los meses han pasado y por supuesto hay un aluvión de candidatos, desde Jacob Elordi hasta, por qué no, el eterno Idris Elba. Craig por su parte está muy tranquilo interpretando a Benoit Blanc en una nueva saga (Puñales por la espalda), y otra incógnita pasa por saber quién será el nuevo director. El mes pasado trascendió que nada menos que Christopher Nolan se había reunido con los productores de la franquicia en torno a la posibilidad de hacer “dos o tres películas”. También habían contemplado la acción de devolver la trama a los años 50, justo cuando Ian Fleming creara al espía al Servicio Secreto de Su Majestad.

El rumor tenía cierto aplomo por la afinidad que Nolan ha declarado en varias ocasiones que siente por el personaje. El cineasta, de ascendencia británica, ha admitido que Fleming y las sucesivas películas han marcado el estilo de su cine, y de hecho es fácil ver la influencia bondiana en una de sus últimas películas: Tenet, con el traje impecable de John David Washington. Sin embargo, Nolan ha hablado recientemente con The Associated Press, y ha afirmado que esos rumores son falsos. Ha ocurrido en el marco de un evento donde estaba presentando la edición en Blu-ray de Oppenheimer, su última película.

Oppenheimer se ha quedado cerca de los 1.000 millones de dólares y suscribe el buen estado de forma de su carrera. Hasta el punto de que el cineasta no tenga intención alguna de meterse en una franquicia, como en su día ocurrió con Batman. Así que ha negado la mayor: “No, tristemente no, no hay nada de cierto en esos rumores”. Parece una postura bastante definitoria, y Nolan cierra la puerta a dirigir a un nuevo actor de James Bond en el futuro. Al menos, por ahora.

