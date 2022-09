David Harbour protagonizará la adaptación de 'Gran Turismo' dirigida por Neill Blomkamp

El pasado fin de semana supimos que David Harbour, el inigualable sheriff Hopper de Stranger Things, no había terminado con Marvel. En el marco de la D23 Kevin Feige reveló a la platea quiénes serían los miembros del equipo titular en Thunderbolts: algo así como el Escuadrón Suicida del MCU, integrado por figuras que han tenido algún encontronazo previo con los Vengadores. Estaba Florence Pugh, estaba Sebastian Stan, y también estaba Harbour volviendo como Guardián Rojo tras debutar con este personaje en Viuda Negra. Parece, pues, que al actor de Tyler Rake le queda por delante un tiempo en Marvel, lo que no implica que esté desinteresado en incorporarse a otra franquicia.

Por ejemplo, una basada en videojuegos. Variety recoge que Harbour protagonizará Gran Turismo, película inspirada en la franquicia de Polyphony Digital inaugurada en 1997. Hasta la llegada de Gran Turismo 7 en marzo de 2022, estos juegos de carreras de coches han vendido hasta 80 millones de copias en todo el mundo, aconsejando exprimir el fenómeno mediante una película. Sony y PlayStation Productions (sello fundado específicamente para estas propuestas, que ya ha lanzado el film de Uncharted y prepara la serie de The Last of Us) se han puesto manos a la obra, y han fichado como director a Neill Blomkamp.

El director de District 9 se encargará de poner en escena Gran Turismo, centrada según la sinopsis en una historia real. “Basada en hechos reales, narra cómo un jugador adolescente de Gran Turismo cumple sus deseos de convertirse en un verdadero piloto de carreras gracias a sus habilidades en el juego”. ¿Cómo de en serio podemos tomarnos esto? Pues lo bastante, pues parte de una iniciativa que entre 2008 y 2016 impulsó Sony Computer Entertainment Europe, con Polyphony Digital y Nissan. Las empresas patrocinaron un programa donde jugadores de Gran Turismo de todo el mundo se entrenaban para convertirse en pilotos profesionales, y es probable que este sea el escenario para el film.

Se supone que aún no hay intérprete para este adolescente, al tiempo que es posible intuir que Harbour interpretará a una especie de mentor para él en los juegos de carreras (y en las carreras de verdad posteriormente). Gran Turismo cuenta con un guion escrito por Jason Hall y Zach Baylan, mientras que el creador original de los juegos, Kazunori Yamauchi, ejerce de productor ejecutivo. “Como una de las franquicias más antiguas y queridas de PlayStation es genial asociarse con Columbia Pictures para dar vida a Gran Turismo de esta forma tan emocionante. No podemos esperar a que el público experimente la visión de Niell de esta inspiradora historia real de un jugador convertido en piloto de carreras profesional”, ha declarado Asad Quizilbash, de PlayStation Productions.

Gran Turismo ha fijado su fecha de estreno para el 11 de agosto de 2023. Por lo que, en efecto, veremos a Harbour rodeado de coches antes de Thunderbolts, que en el calendario de Marvel figura para el 26 de julio de 2024. El actor, por otra parte, también ha confirmado recientemente su presencia en Violent Night, thriller navideño en cuyo póster aparece disfrazado como un Papá Noel amedrentador.

