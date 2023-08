David Ayer ('Escuadrón suicida') denuncia que su papel en la creación de 'Fast & Furious' ha sido silenciado

No hay tipo más enfadado en Hollywood que David Ayer. Este tuvo un debut accidentado en DC, lo suficiente como para que Escuadrón suicida (pese a que nadie tenga ganas de acordarse de ella) aparezca cada cierto tiempo en sus conversaciones, ya sea porque Ayer quiere que exista un “Ayer Cut” o porque se vea obligado a defender su visión de Harley Quinn. Pero el director tiene otros motivos para la furia, y no hay más que reparar en una de las sagas más lucrativas del Hollywood actual.

Aun sin que su taquilla esté entre lo mejor de la franquicia, a Fast & Furious X le ha ido bien este 2023. En China ha sido un bombazo, y la familia de Vin Diesel se prepara para finalizar la historia principal a través de una película más (o de dos, según pilles a Diesel). Con diez películas más el spin-off de Hobbs & Shaw, es evidente que la saga rápida y furiosa ha experimentado grandes cambios desde sus inicios, cuando A todo gas era una revisión de Le llaman Bodhi que se inspiraba en un artículo sobre las carreras ilegales aparecido en Vibe, titulado Racer X.

A todo gas fue un éxito de Universal suficiente para impulsar una decena de películas posteriores, y la cuestión es que en todo este tiempo casi nadie ha caído en la responsabilidad de Ayer para con este bombazo. El director de Escuadrón suicida acaba de quejarse de ello en el podcast Real Ones, que presenta Jon Bernthal, y reclama que su participación ha sido silenciada, sin que nadie le vincule con el éxito de Fast & Furious pese a que Ayer fue determinante en la primera película.

Concretamente, Ayer fue quien reescribió el guion de Gary Scott Thompson y Erik Bergquist, dando con cambios que influirían enormemente en la identidad de Fast & Furious. “La mayor franquicia de Hollywood, y yo no tengo ningún papel en ella”, se lamenta Ayer, y lista los cambios que introdujo. “Cuando recibí ese guion esa mierda estaba ambientada en Nueva York y todos eran chicos italianos, ¿vale? Me dije ‘tío, no voy a aceptarlo a menos que pueda ambientarlo en Los Ángeles y hacer que se parezca a la gente que conozco en Los Ángeles’”.

La huella de Ayer

“Así que empecé a escribir sobre la gente de color, sobre las cosas de la calle y sobre la cultura, y entonces nadie sabía una mierda sobre carreras callejeras”. A decir verdad, Fast & Furious ha ido dejando progresivamente de lado su conexión con las carreras callejeras y la cultura tuning, pero es cierto que fueron estos ingredientes lo que le hicieron destacar a principios de los 2000. “Fui a un taller en el Valle y me reuní con los primeros tipos que pirateaban las curvas de combustible para los inyectores y cosas así, y acababan de descubrirlo y lo estaban mostrando, y yo dije ‘oh, joder, sí, pondré eso en la película’”.

De la participación de Ayer trascendió que Diesel se había reunido con él para hacer una “crítica y una reescritura” bastante severa, diluyendo la huella del cineasta. “La narrativa es que yo no hice una mierda, ¿verdad?”, prosigue Ayer. “La gente se apropia de los relatos, los controla, los crea para darse poder, ¿no? Y porque siempre fui un extraño y porque, supongo, no voy a las putas fiestas. No voy a las comidas, no hago nada de eso. Las personas que lo hicieron fueron capaces de controlar y manejar las narrativas porque han sabido socializar. Yo nunca socialicé y siempre fui como el tipo oscuro y creativo”.

Y sigue. “Que se jodan todos los intermediarios, ¿vale? Lo entiendo. Depende de mí, tengo que autorrescatarme, ¿no? Puedo quejarme de que me disparen y de todas las balas que he recibido a lo largo de mi carrera, pero tengo que rescatarme a mí mismo y crear una imagen en la que sea seguro ser creativo, y eso es todo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.