Daniel Radcliffe sorprende con esta confesión sobre Alan Rickman en 'Harry Potter': "Me sentí muy intimidado"

Cuando conocemos a Severus Snape es un profesor temible de Hogwarts, que imparte Pociones sin disimular su favoritismo por el alumnado de Slytherin ni su odio por Harry Potter. La saga del Niño Mago, durante sus siete libros, jugó con la posibilidad de que esta actitud encubriera una maldad a punto de estallar, para según terminaba resultar que Snape era uno de los personajes mejor escritos de J.K. Rowling. Y, como tal, tuvo el mejor actor posible a la hora de saltar al cine: Alan Rickman.

Rickman falleció en 2016, apenas un lustro después de que nos despidiéramos de su personaje en la segunda parte de Harry Potter y las reliquias de la muerte. Fue un gran palo para el fandom de Harry Potter así como para sus compañeros de reparto, que proclamaron lo mucho que habían disfrutado trabajando con él y la persona tan amable que era. Nada que ver con la actitud de Snape, aunque curiosamente ambas figuras no eran tan distintas en opinión de Daniel Radcliffe, durante sus primeras apariciones en la saga al menos.

Radcliffe, intérprete de Harry, ha acudido recientemente de invitado al podcast Happy Sad Confused, y ahí ha vuelto a acordarse de Rickman. Entonces se ha marcado una confesión sorprendente: cuando empezó a actuar en estas películas, Rickman le aterraba tanto como Snape aterraba a Harry en la ficción. Ambos eran más o menos igual de intimidantes, y ambos escondían una calidez en su interior que, por suerte, Radcliffe tardó menos en descubrir en la realidad de lo que tardó su personaje.

“Alan Rickman me intimidaba muchísimo”, explica el actor. “Cómo no sentirse intimidado por esa voz. Incluso oyéndola te olvidabas de lo grave que era, hasta que de repente resonaba en ti. Me sentí muy intimidado por él en las tres primeras películas. Me aterrorizaba y me decía ‘este tío me odia’”. Luego, por supuesto y dejando atrás Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la relación cambió. Y durante el mismo podcast vimos una prueba de eso, ya que a continuación le pusieron a Radcliffe un vídeo donde Rickman aparecía hablando de él.

En esa época, antes de que Rickman muriera, Radcliffe quiso distanciarse del personaje de Rowling, así que fue muy comentada su aparición en la obra de teatro Equus. Rickman entonces habló del “enorme orgullo” que sentía por Radcliffe y por cómo estaba llevando su carrera, a la vez que se mostraba consciente de la gran presión con la que tenían que lidiar los intérpretes juveniles de Harry Potter una vez concluida la saga.

Este recuerdo, claro, emocionó a Radcliffe. “Interrumpió sus vacaciones en Canadá para venir a verme en Equus. Cuando estaba vivo, vio todos mis trabajos en el teatro. Después dábamos un paseo y hablábamos de ello”, recordó con un inmenso cariño por Rickman.

