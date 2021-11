Así convencieron a Alan Rickman para interpretar a Snape en ‘Harry Potter’

Esta semana supimos que HBO Max, continuando su expolio nostálgico tras Friends: The Reunion, preparaba Return to Hogwarts. Es decir, un especial de televisión que festeja los 20 años del inicio de la saga Harry Potter en el cine, y que se estrenará el 1 de enero de 2022 contando con buena parte del equipo que la hizo posible. Incluyendo, claro está, al director Chris Columbus. El firmante de La piedra filosofal y La cámara secreta no solo es un entusiasta del universo de J.K. Rowling, sino que también fue una figura fundamental de su salto al audiovisual al hacerse cargo de los fichajes del trío protagonista y poner en pie las principales directrices que seguiría la saga. Es decir, que es un artífice casi tan importante como Rowling a la hora de entender estas películas.

Algo que explica la insistencia con la que estos días ha lanzado titulares sobre Harry Potter, mostrándose deseoso de dirigir El legado maldito con el reparto original y descartando que deba ser objeto de reboots. Durante una entrevista con AV Club, Columbus también ha incidido en la génesis del proyecto, cuando más allá de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint tuvo que buscar entre lo más granado del star system británico para poner rostro al personal de Hogwarts. Curiosamente, uno de los actores que más se resistió a la llamada fue Alan Rickman, añorado intérprete de Severus Snape en todas las películas que falleció en 2016, y por quien el fandom profesa un afecto imborrable.

Muy relacionado, claro está, con el personaje en sí, una de las creaciones más afortunadas de Rowling que no desvelaba su auténtica naturaleza hasta el séptimo libro (o la segunda parte de Harry Potter y las reliquias de la muerte en el cine). “Recuerdo que el productor David Heyman y yo tuvimos que reunirnos bastantes veces con él. Salimos a cenar con Richard Harris para convencerle, y lo mismo con Maggie Smith”, explica Columbus. “Con Alan Rickman también, y se mostró reacio porque no quería ser encasillado como villano tras La jungla de cristal y supongo que tras Robin Hood, príncipe de los ladrones”. De hecho, su negativa fue tan firme que el equipo tuvo que recurrir a Rowling.

“J.K. Rowling le llevó a cenar y le contó algo sobre lo que le iba a pasar a Snape a lo largo de la serie y en el séptimo libro”, prosigue Columbus. “Así que cuando estábamos en el plató, él hacía pequeños gestos en su actuación que no podía entender de dónde salían. Me acercaba después y le preguntaba ‘¿qué ha sido eso?’, y él decía ‘oh, lo sabrás cuando leas el séptimo libro’. Y yo estaba como ‘bueno, sí, pero eso no me ayuda ahora que estoy con la primera película’”. Dentro del plató Rickman era el único que conocía el destino de Snape, lo que aparentemente favoreció que deslizara pequeñas pistas en su actuación. Pistas que Columbus no captó hasta que Rowling publicó Las reliquias de la muerte.

Y claro, se le pasó el enfado. “Una vez leí el séptimo libro pensé ‘oh, brillante elección’”. Es posible que ahora quieras revisar La piedra filosofal para comprobar cuáles fueron estos gestos, y te comprendemos porque nosotros también.

