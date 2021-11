Chris Columbus quiere estrenar su montaje de tres horas de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

A 20 años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, Chris Columbus está pasando unas semanas muy ajetreadas celebrando con los medios el aniversario. El director no solo fue el encargado de lanzar la adaptación cinematográfica de la obra de J.K. Rowling (hoy prolongada a las precuelas de Animales fantásticos), sino que además escogió personalmente a los jóvenes actores que la encabezarían; de ahí que tenga una relación muy directa con la saga. Aunque solo dirigiera dos entregas (y produjera El prisionero de Azkaban), Columbus siente un gran cariño por Harry Potter, algo que le mueve a desear hacerse cargo de una adaptación de El legado maldito con el reparto original.

También, a desdeñar la posibilidad de que las películas deban tener un reboot y, según ha declarado a The Wrap, pensar que sería buena idea reestrenar La piedra filosofal. Pero no la versión que todos conocemos (y que ya ha llegado a bastantes cines para festejar la efeméride), sino el inevitable “montaje del director”. Uno que dura 172 minutos, y que curiosamente tampoco se distancia mucho de la duración que tiene la versión estrenada en cines, con 152 minutos. ¿Por qué, sin embargo, Columbus quiere que este corte vea la luz? Porque en él sí aparecía Peeves, el poltergeist que habita Hogwarts y que en los libros de Rowling es un personaje recurrente, pero que no ha aparecido en el cine desde que Warner decidiera recortar el metraje donde aparecía en La piedra filosofal.

En estas escenas (nunca vistas desde entonces, ni siquiera en las ediciones para el mercado doméstico), Peeves estuvo interpretado por Rik Mayall, y Columbus ha echado mano de su recuerdo para pedir que se estrene el montaje del director. “Tenemos que devolver a Peeves a la película, le cortaron”, defiende, para a continuación recordar cómo fue la única exhibición de este montaje, durante dos pases de prueba antes de que hubiera un estreno global. “Sabíamos que la película funcionaría porque hicimos un par de preestrenos. En concreto, uno en Chicago donde nuestro montaje era de tres horas. Los padres dijeron que era demasiado largo, los niños que demasiado corto”, explica Columbus.

“Pensé, bueno, se supone que los niños tienen una capacidad de atención más corta, así que esto es algo bueno”. La piedra filosofal, escrita por Steven Kloves, perdió sin embargo este minutaje de cara a cómo la conoció el resto del mundo, y puede que vaya siendo hora de que podamos verlo. Columbus, que se encuentra enfrascado en una nueva entrega de Gremlins luego del éxito de Crónicas de Navidad 2 en Netflix, está desde luego por la labor.

