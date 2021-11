“Haced algo original”: Chris Columbus no quiere ni oír hablar de un reboot de ‘Harry Potter’

Pocos directores han sido tan indispensables en la trayectoria del cine familiar de gran presupuesto como Chris Columbus. Y pocos están tan molestos con las actuales derivas del género como él. El responsable de Señora Doubtfire reaccionó hace algunos meses con gran enfado a la noticia de que Solo en casa (cuyas dos primeras entregas se encargó de dirigir) iba a contar con un reboot destinado a Disney+. El resultado es Por fin solo en casa, y con el protagonismo de Archie Yates (Jojo Rabbit) llega a la plataforma de streaming este 12 de noviembre, sin contar a Columbus entre sus potenciales espectadores. Más allá de su frustración, el cineasta se encuentra de aniversario estos días, pues cumplen 20 años del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

Columbus estuvo muy involucrado en la designación de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como los protagonistas de la adaptación de J.K. Rowling, de modo que hace pocos días declaró que no le importaría hacerse cargo de una película basada en El legado maldito. Eso sí, contando con los actores originales en esta secuela de la saga originada como un exitoso espectáculo teatral, y dando la espalda totalmente a un posible reboot de Harry Potter. Columbus, director tanto de la citada Piedra filosofal como de Harry Potter y la cámara secreta, ha hablado con el periodista Jake Hamilton en su canal de YouTube, aprovechando para volver a criticar la angustia nostálgica de Hollywood.

“En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo y reiniciando todo”, asegura Columbus, que no se atreve a descartar que en algún año próximo se empiece a desarrollar un reinicio de la saga del niño mago. “Es decir, se va a estrenar un reboot de Solo en casa, ¿qué sentido tiene? La película existe, vivamos con la película que existía. No tiene sentido rehacer El mago de Oz, no tiene sentido rehacer las películas clásicas. Haced algo original, necesitamos más material original”, alerta a los productores. Warner Bros. se topó con tal éxito en la saga de Harry Potter que en cuanto pudo se puso a trabajar junto a Rowling en el compendio de precuelas que supone Animales fantásticos.

Su tercera entrega, Los secretos de Dumbledore, se estrena el 15 de abril del año que viene, y no descartamos que Columbus se niegue a verla.

