El payaso corta por lo sano: la curiosa razón por la que el póster de 'Joker 2' es distinto en Francia

Una de las películas más esperadas de este 2024 es la secuela de Joker. Su título completo es Joker: Folie à deux, en sintonía a una serie de decisiones excéntricas que prolongarían de forma inesperada el inmenso éxito que supuso Joker hace un lustro: más de mil millones de dólares de recaudación, León de Oro en el Festival de Venecia, y buen rendimiento en la ceremonia de los Oscar con premio interpretativo para Joaquin Phoenix. El archienemigo de Batman se encontrará ahora con Harley Quinn en el psiquiátrico Arkham, dentro de una película que ha sido definida como un drama musical… donde Lady Gaga encarna a Quinn.

Warner Bros. estrenará el film el próximo 4 de octubre. Ya ha empezado a tope con la campaña promocional, teniendo previsto lanzar el primer tráiler el 9 de abril para antes ir abriendo boca con un póster oficial. Es uno que ahora anda dando vueltas en redes sociales junto a un corte de audio de Lady Gaga poniendo la voz de Quinn (“Puedes hacer lo que quieras, eres el Joker”, se le escucha decir de forma seductora), y un curioso incidente en Francia. Resulta que el póster distribuido en el país galo es algo distinto al que se está viendo en el resto del mundo, incluido España. Hay dos elementos diferentes, en concreto.

Uno puede explicarse como mera decisión creativa. El eslogan de la película que aparece en el póster es The world is a stage, convenientemente traducido como “El mundo es un escenario” en España y otros territorios. En Francia ha sido sustituido no obstante por “El mundo es una comedia”, haciendo un mayor énfasis en el carácter turbiamente humorístico del Arthur Fleck que vuelve a encarnar Phoenix. Hasta ahí todo bien, cosa de definir la distribución francesa. Pero luego hay otro cambio en cuanto al diseño de la imagen en sí.

Póster original de 'Joker 2' Warner Bros.

El póster que hemos visto presenta a Phoenix y Lady Gaga como el Joker y Harley Quinn, vestidos de etiqueta y en posición de baile. El Joker porta un cigarrillo en la mano que no sostiene a su amada, y es este mismo cigarrillo el que ha desaparecido por completo en la versión francesa, como puedes ver a continuación (la fecha de estreno también ha cambiado, por cierto, en Francia será el 2 de octubre y no el 4).

Póster francés de 'Joker 2' Warner Bros.

La razón de lo del cigarrillo estriba en una ley de la justicia francesa promulgada en 1991: la ley Évin. Esta normativa prohíbe hacer cualquier tipo de propaganda directa o indirecta a favor del tabaco, y no es la primera vez que afecta al póster de una película famosa. Pulp Fiction, por ejemplo, tuvo que anunciarse en su día con una Uma Thurman que no tenía cigarrillo alguno en la mano, a diferencia de lo que había ocurrido en el resto de países.

La ley da pie a excepciones: el año pasado, sin ir más lejos, Bradley Cooper sí pudo conservar su cigarrillo en la mano dentro del póster de Maestro. La razón es que al tratarse de personajes históricos (caso del Leonard Bernstein que interpretó Cooper) la cartelería sí puede esquivar esa legislación. En lo relativo a Joker: Folie á deux no ha habido tanta suerte, y Warner se ha visto obligada a (parafraseando aquella campaña de la sanidad española de 2002) “cortar por lo sano”.

