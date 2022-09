Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney+, Movistar Plus+ y Filmin

Una de las mejores series del año

Apagón, en Movistar Plus +

Apagón Movistar Plus +

¿Qué pasaría si una tormenta solar impactase la tierra causando un apagón generalizado? Esa es la interesante e inquietante premisa de Apagón, la apuesta de Movistar Plus+ por la ficción de calidad que seguro figurará en las listas de las mejores series del año.

Apagón reúne al mejor talento español en sus cinco episodios. Rodrigo Sorogoyen se encarga del primero, Negación, adentrándose a un ritmo trepidante en la Dirección de Emergencias y Protección Civil cuando se produce el apagón.

Raúl Arévalo, Isa Campo, Isaki Lacuesta y Alberto Rodríguez (que dirige mi capítulo favorito protagonizado por un impresionante Jesús Carroza) dirigen los otros cuatros capítulos imaginando una España sin telecomunicaciones, transportes ni electricidad con angustiosos ecos a lo sufrido en la pandemia.

La tentación vive en Netflix

Blonde, en Netflix

Mucha polémica ha despertado Blonde, la película de Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe, por sus escenas sexuales. Vaya por delante que son pocas y nada escandalosas. La pobre Marilyn sigue reducida a un fetiche sexual casi setenta años después de su muerte.

Basada en el bestseller de Joyce Carol Oates, Blonde es un recuento ficticio de la vida de la actriz, más interesado en contar su infancia desdichada, la ausencia del padre o sus matrimonios con Joe DiMaggio y Arthur Miller que su radiante paso por clásicos de Hollywood como La tentación vive arriba, Los caballeros las prefieren rubias o Con faldas y a lo loco, que aparecen siempre a retazos y en un segundo plano.

Formalmente, Blonde contiene algunos hallazgos: cambios del blanco y negro al color, elipsis bressionianas y un lenguaje que se adapta al momento vital por el que pasa su protagonista. Sin embargo, y por mucho que Ana de Armas ofrezca la mejor interpretación posible del mito, no se entiende tanto revuelo para un filme que no consigue esquivar los vicios de cualquier biopic.

Vuelven las brujas más marchosas

El retorno de las brujas 2, en Disney+

¿Unas brujas que se reían de sí mismas? La primera El retorno de las brujas me gustó tanto que este verano incluí entre mis planes de verano una escapada a Salem, Massachussetts. Gran error. La ciudad en la que Hawthorne escribió La letra Escarlata se ha convertido en un parque temático de la brujería tremendamente masificado.

Las hermanas Sanderson eran tan divinas que contaron con Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy para interpretarlas. Ellas eran el principal reclamo de aquella y lo vuelven a ser en esta secuela desde el primer segundo que aparecen meneando el esqueleto en un divertido número musical y hasta que revolucionan Salem al ritmo de One Way or Another de Blondie. De hecho si algo se le puede echar en cara a El retorno de las brujas 2 es que no aparezcan más y tengan que compartir minutos de metraje con un cast diseñado para parecer un anuncio Benetton.

Euphoria a la francesa

La chica del brazalete, en Filmin

Melissa Guers en 'La chica del brazalete' Surtsey Films

El comienzo de La chica del brazalete recuerda al cine de Mia Hansen-Løve. Un plano fijo encuadra a una familia jugando a las palas en una playa. Sin embargo, algo tuerce nuestras expectativas como espectadores. De pronto, la policía aparece en escena y se lleva a la hija mayor de la familia, Lise. Una inesperada elipsis nos lleva a otra película, un thriller judicial en el que se decide si la chica es culpable o inocente del asesinato de su mejor amiga.

La chica del brazalete no es una película sobre una asesina sino sobre la desconexión entre padres e hijos adolescentes, sobre lo poco que sabemos de las generaciones que nos suceden, sobre el abismo sin precedentes que nos separa de ellos. El suspense no está tanto en averiguar si Lise acribilló a cuchilladas a su amiga –misterio que sostiene con su inquietante ambigüedad la actriz novel Melissa Guers– sino en asimilar la vida secreta que se va desvelando en el estrado: la perversa influencia que tienen las redes sociales en esa generación, su relación con el sexo, etc.

La chica del brazalete no solo juega con las expectativas en su argumento. Prueba de ello es el reparto de roles en la familia de Lise, siendo el padre quien acompaña a su hija en el proceso judicial y la madre quien lo observa desde la distancia o el personaje que interpreta Anaïs Demoustier, la fiscal que, aunque joven y mujer, va a degüello contra la acusada.

