Cuánto cuesta la suscripción a HBO Max, Netflix, Amazon Prime y otras plataformas para ver series y películas

La transformación de HBO España en HBO Max ha evidenciado una vez más la competición feroz en el mercado del streaming internacional. Aunque algunas plataformas como Movistar+ y Filmin fueron las encargadas de asentar las bases en la revolución audiovisual en España, la llegada de Netflix en 2015 provocaría un verdadero boom y la caída en picado de la piratería ilegal.

Después del aterrizaje patrio de la compañía de Reed Hastings llegaría el turno de plataformas como Amazon Prime Video y Disney+, quienes compiten en la actualidad por alcanzar al mayor número de suscriptores, con los precios más competitivos.

HBO Max

HBO Max ha llegado a España para sustituir a HBO España y así traernos algunas series inéditas hasta el momento (Hacks, Made for Love o The Other Two) y nuevas ficciones patrias (Todo lo otro, Pobre diablo y ¡GARCÍA!). La plataforma tendrá un coste de 8.99 euros al mes ofrecida para 3 dispositivos, 5 perfiles y descargas ilimitadas. Un precio que ascenderá en un futuro a 69,99 euros al mes con la suscripción anual, después de que finalice la suculenta oferta lanzada por la plataforma en su lanzamiento.

Hasta el 30 de noviembre, los clientes podrán disfrutar de una promoción de hasta el 50% de descuento sobre el precio de su suscripción. Un método de pago que se conservará para siempre (mientras no haya cambio en la suscripción) y con el que la gente pagará 4,49 euros.

Netflix

Netflix es en la actualidad la la plataforma con mayor número de suscriptores en todo el mundo, con un catálogo infinito en el que cuenta con series relevantes como The Crown, El juego del calamar, La casa de papel o Stranger Things. Después de la subida reciente en algunos de sus precios en España, el servicio continúa ofreciendo tres planes de suscripción a los espectadores (básico, estándar y premium).

La opción básica tiene un coste de 7,99 euros al mes y es solo para un dispositivo. La estándar tiene un coste de 12,99 euros mensuales y presenta la posibilidad de dos pantallas en HD. Por su parte, la premium sirve hasta para cuatro pantallas en Ultra HD y un precio de 17,99 euros al mes.

Amazon Prime Video

El servicio de streaming perteneciente a Amazon es uno de los más baratos con un coste de 3.99 euros al mes y 36 euros al año, y un periodo de prueba inicial de 30 días. Entre las características de la plataforma encontramos el acceso a través de 3 dispositivos al mismo tiempo, X-Ray para películas y series (un sistema de identificación de actores, canciones...) y un ahorro en el uso de datos de consumo. De esta forma, los suscriptores pueden disfrutar de series como The Boys, Nine Perfect Strangers y El ferrocarril subterráneo, o películas como El caballero verde, la colección Welcome to Blumhouse o La guerra del mañana.

Apple TV+

Con un catálogo que comprende series como Ted Lasso, Servant o Mythic Quest, Apple permite a los clientes de sus dispositivos 3 meses gratis. Para el resto de usuarios, la plataforma cuesta 4,99 euros al mes, con una prueba gratuita de una semana. Además, Apple One permite también un pago mensual por Apple TV+ y otros tres servicios a través de una sola cuota, con un mes de prueba y disponible desde 14,95 € al mes.

Disney+

La Casa de Mickey Mouse cuenta con su propia plataforma para la explotación de los contenidos de Disney, Fox, Marvel... Con un precio de 8,99 al mes y de 89,90 euros al año (que supone un ahorro de dos meses), el servicio ofrece la posibilidad de disfrutar en compañía GroupWatch: visualización simultánea con hasta 6 personas y posibilidad de pausar y rebobinar juntos. Disney+ cuenta en su catálogo con las series Bruja Escarlata y Visión, Loki o La Remesa Mala, y filmes como Luca, Mulán y Raya y el último dragón.

Movistar+

Para poder acceder a los contenidos al completo del servicio de Movistar, los clientes deben contratar algunos de los paquetes de la compañía. Los precios base de estos servicios son Movistar+ Inicia (25 euros), Movistar+ Selección Ficción (50 euros), Movistar+ Selección LaLiga (50 euros), Movistar+ Selección Liga de campeones (50 euros), Movistar+ Selección Fútbol (70 euros) y Movistar+ Total Plus (100 euros), así como otras opciones de Módulos y canales a la carta y algunas promociones disponibles de la plataforma.

La opción más similar a las plataformas al uso es Movistar+ Lite, con un precio mensual de 8 euros y una oferta de alta disponible de un 1 céntimo hasta el 2 de noviembre. En este caso da igual el operador, hay una posibilidad de dos reproducciones simultáneas y un inventario con los mejores programas de humor, series (La fortuna, Hierro, Antidisturbios), LaLiga SmartBank, Serie A, Bundesliga, Liga Endesa, tenis...

Filmin

La plataforma española ofrece contenidos que buscan un complemento a la actualidad, los mejores clásicos, documentales y los grandes estrenos. Filmin da la opción de un pago de 7,99 euros al mes para acceder a todos los contenidos- con la posibilidad de dos dispositivos simultáneo- o de 84 euros al año. La compañía, que también opera en Portugal y en México, también ha potenciado en los últimos meses sus producciones originales con el lanzamiento de Doctor Portuondo.

FlixOlé

Por tan solo 2,99 euros al mes y una prueba de 14 días puedes acceder al mayor catálogo de cine español: de Luis García Berlanga a Pedro Almodóvar, pasando por Bigas Luna, Fernando Fernán Gómez o los Trueba. Una opción que pueden ampliar con la suscripción anual de 29,99 euros al año.

