La cronología oficial del Universo de Marvel aclara cuál ha sido el verdadero destino de Bruja Escarlata

Una de las películas más alabadas de la Fase 4 de Marvel (una que no estuvo marcada por los elogios unánimes) fue Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esto se debió en gran medida al fichaje de Sam Raimi y a su esfuerzo por ajustar sus inquietudes autorales a la maquinaria de Kevin Feige, coqueteando con el terror mientras la historia debía continuar, y enfrentar de forma sorpresiva al Strange de Benedict Cumberbatch con la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen.

Wanda Maximoff había enloquecido tras la muerte de Visión en Vengadores: Infinity War y el luto de Bruja Escarlata y Visión, así que se había convertido en una figura fácilmente manipulable por el Darkhold. Sin embargo, hacia el final de la película intentaba redimirse para destruir este legendario libro de hechizos, y en el acto era sepultada por las ruinas de la montaña, Wundagore, donde había intentado acabar con Strange y sus aliados. Desde entonces no ha habido ni rastro de Wanda en el MCU, asumiendo parte del público que la Bruja Escarlata ha muerto.

Olsen no ha sido muy clara al respecto. Tampoco los responsables de Marvel Studios, dejando la puerta abierta para que Wanda pudiera volver en algún momento. La actriz ha decidido seguir trabajando, por su parte (estrenó la serie Love & Death en HBO Max y recientemente una película junto a Carrie Coon, His Three Daughters, en el Festival de Toronto), mientras la incógnita acaba de ser resuelta a través de un libro recientemente publicado. Se trata de MCU: An Official Timeline, y se trata básicamente de eso: de una cronología completa y oficial de todo lo que ha ocurrido en el Universo de Marvel.

Diseccionada por fechas y universos, la timeline establece qué es canon antes del siguiente estreno del MCU: The Marvels este 9 de noviembre. También aclara qué ocurrió con Wanda: “en otoño de 2024, la Wanda Maximoff del universo 616 se rinde”. “Destruye Wundagore y cuando la montaña cae sobre ella acaba con dos grandes amenazas para el multiverso”. El libro no dice que Wanda esté muerta como tal, pero lo de acabar “con dos grandes amenazas” refiere indudablemente tanto al Darkhold como a Wanda. Ya no es una amenaza, porque está muerta.

Aún así no sería la primera vez que en el MCU resucita algún personaje, y está el hecho de que Wanda va a volver fijo en un episodio de la segunda temporada de ¿Qué pasaría si…?, dedicada a giros alternativos en la cronología de Marvel. Por otra parte la próxima serie dedicada a Agatha Harkness como spin-off de Bruja Escarlata y Visión apunta a volver sobre los pasos del Darkhold. Y es que la serie, protagonizada por Kathryn Hahn y sin fecha aún, se titula finalmente Agatha: Darkhold Darkness. Puede que Wanda no haya dicho su última palabra todavía.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.