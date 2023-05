'Cómo entrenar a tu dragón': así serán los protagonistas del remake de acción real

Habitantes de Isla Mema, tenemos buenas noticias: ya sabemos quiénes darán vida a Hipo y Astrid en el remake de acción real de Cómo entrenar a tu dragón. Fue en febrero de este año cuando conocimos la noticia de que esta trilogía de DreamWorks contaría con su propio live action pero, entre tanto contenido sobre La sirenita y la creciente expectación por ver a Halle Bailey darle vida, el anuncio de una nueva versión de Desdentao pasó al olvido.

Por entonces, lo único que sabíamos era que sería Dean DeBois, director de las tres películas originales junto a Chris Sanders, el responsable de darle una nueva vida a las novelas escritas por Cressida Cowell, pero esta vez en carne y hueso. Después de crear series animadas como Los jinetes de Mema o Dragones: Jinetes de Berk a raíz del éxito de las películas, DreamWorks Animation ha querido probar suerte con el live action de una de sus producciones más lucrativas.

Según ha anunciado The Hollywood Reporter, los encargados de dar vida a los jinetes de dragones serán Mason Thames en el papel de Hipo y Nico Parker en el de Astrid, quienes llevarán de nuevo a la pantalla la historia de aquel joven vikingo que, al hacerse amigo de un dragón lastimado al que bautizaba con el nombre de Desdentao, conseguía acabar con siglos de rivalidad entre su pueblo y los dragones.

Con tan solo 15 años, Thames ha aparecido en tres episodios del drama de Apple TV+ Para toda la humanidad antes de protagonizar Black Phone junto a Ethan Hawke. Por su parte, Parker, de 18 años, hizo su debut en la adaptación de Dumbo de Tim Burton, ha parecido en la miniserie El tercer día junto a Jude Law y, recientemente, ha aparecido en el primer capítulo de The Last of Us interpretando a la hija del personaje de Pedro Pascal.

Las edades de sus protagonistas no son aleatorias. La búsqueda de los protagonistas tenía como objetivo encontrar a dos actores que pudiesen crecer junto a sus personajes, pues este es uno de los puntos claves que originó el éxito de la trilogía animada: entre 2010 y 2019, vimos a Hipo y Astrid conocerse de adolescentes, crecer junto a sus dragones y formar una familia, algo que, según afirma el medio estadounidense, buscará replicarse en la versión de acción real.

El filme de Universal, escrito por DeBlois y producido por los nominados al Oscar Marc Platt y Adam Siegel (Marc Platt Productions), tiene previsto comenzar su grabación en verano de este año, con fecha de estreno fijada para marzo de 2025.

