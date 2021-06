Cinema Jove 2021: talento joven, Berlanga y Godard

La 36 edición de Cinema Jove, el Festival Internacional de Cine de Valencia, vuelve a su normalidad. O casi. Este año regresan las proyecciones de todas las secciones, los encuentros, las galas. Y la celebración del cine. Que ya hay ganas.

El paso a la edad adulta, el coming of age, vuelve a ser un tema central en las películas de la sección oficial del certamen valenciano. Diez títulos de todo el mundo (Turquía, Dinamarca, Rusia, Brasil, Grecia, Australia, Macedonia del Norte, Bélgica y Ucrania) en los que el talento joven se encuentra delante y detrás de la cámara.

Cartel de 36ª Cinema Jove Cinema Jove

Programación de Cinema Jove 2021

En la sección de cortometrajes, caras muy conocidas como las de Will Ferrell, Denis Lavant o Alba Rohrwacher. 56 películas en formato corto que son un plato bien fuerte en este festival.

Como lo son las webseries, un formato con el que Cinema Jove apostó muy pronto y del que han salido títulos interesantes. Este año, uno ya está generando ruido antes de su estreno, Válidas, creado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, las cómicas detrás del popular podcast Estirando el chicle.

Pero durante una semana Valencia también será escenario de grandes nombres del cine: la escocesa Lynne Ramsay recogerá el Premio Luna de València como reconocimiento a su trayectoria y huella en el cine británico e internacional; Godard protagonizará uno de los ciclos; y también Berlanga, claro, en el año del centenario de este valenciano célebre; además de un interesante repaso a grandes títulos del anime que arranca con La princesa Mononoke.

Mucha actividad para un festival que, aunque veterano, conserva una filosofía joven.

Tenemos que hablar de Lynne

Con solo cuatro títulos en su filmografía, la directora Lynne Ramsay es un nombre consagrado para la cinefilia. Una mujer referente, un nombre fundamental del cine actual. Con sus dos primeros filmes Ratcatcher y Morvern Callar demostró una sensibilidad cruda, directa, incómoda incluso.

Otra forma de hacer cine social que le abrió las puertas a presupuestos mayores en Tenemos que hablar de Kevin, la incomodidad personificada en aquel Kevin interpretado por Ezra Miller, con una Tilda Swinton descompuesta.

Con En realidad, nunca estuviste aquí volvió en 2017 a Cannes donde ella ganó el premio al mejor guion y Joaquin Phoenix comenzó una carrera de recuperación con el premio al mejor actor. Sus películas se repondrán estos días en Cinema Jove y ella recogerá el Premio Luna de València.

Una sección joven

Uno de los títulos que llega con más ruido a la sección oficial del festival es Stop Zemlia. La ópera prima de la ucraniana Kateryna Gornostai llega a Valencia luciendo el Oso de Cristal ganado en la última Berlinale. Una visión casi documental sobre un grupo de adolescentes en su año final de instituto. Un retrato cercano de esa generación, sin juzgar, sin dar lecciones.

Como casi siempre ocurre en un festival que nació con la vocación y el objetivo de visibilizar talento joven e historias jóvenes, muchas de las películas de este año vuelven a girar alrededor del paso a la edad adulta, de esos años de definición. Es el caso también de Looking for Venera, de la directora kosovar Norika Sefa; o el de Brother’s Keeper, de Ferit Karahan, sobre un internado al este de Anatolia.

Mientras que The First Death of Joana, de la brasileña Cristiane Oliveira, indaga en las cuestiones de identidad de género. Y al otro lado del mundo, The Whaler Boy, también reflexiona sobre cuestiones sexuales y sentimentales en esa etapa vital desde un recóndito pueblo de Siberia. Friends and Strangers, de James Vaughan, se adentra en la generación millennial.

Larga vida al corto

Los cortometrajes son parte fundamental de Cinema Jove. 56 títulos componen la selección procedentes de 25 países: España, Egipto, República Checa, Bulgaria, Suecia, Rumanía, EEUU, Canadá, Suiza, Israel, China, Austria, Irán, Reino Unido, Corea del Sur…

Entre ellos, seis valencianos: La casa de Coto, de Guillermo Alcalá-Santaella; Dana, de Lucía Forner Segarra; Autovía, de Alba Just; Retazos, de Alba Pascual; Sobre mi familia cuando la pandemia, de Javier Robles; y Cuando haces pop, de Kevin Castellano y Edu Hirschfeld, protagonizado por Paula Usero, la actriz que, además, recogerá el premio Un Futuro de Cine, celebrando el gran año que vive con la nominación al Goya incluida.

También destacan cortos con caras conocidas del cine internacional: David, con Will Ferrell; Denis Lavant protagoniza Phoenix 93; y Being My Mother cuenta con la participación de Alba Rohrwacher; mientras su hermana Alice Rohrwacher codirige Omelia Contadina. Y del panorama nacional, después de su paso por Málaga, Verónica Echegui presenta su debut tras la cámara: Tótem Loba.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.