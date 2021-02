[IFFR 2021] 'Friends and Strangers': tocata y fuga millennial en Sydney

"Ahora solo quiero mantenerme en marcha y seguir avanzando", afirma en un momento de máxima convicción el, hasta entonces, indeciso y titubeante protagonista de Friends and Strangers. En ese instante, el coche que conduce junto a un amigo debe detenerse en un semáforo y su motor se estropea. Se ven obligados a esperar a que la madre del primero vaya a recogerlos, pero al llegar la calle por la que tienen que salir está bloqueada por una camioneta que un padre y un hijo están cargando de sillas con decidida parsimonia.

Esta sucesión de gags, extendida con calma y casi indiferencia por varias escenas, es uno de tantos momentos en este primer largo del cineasta australiano James Vaughan en los que los propósitos del joven Ray (Fergus Wilson) chocan contra el devenir fortuito de los acontecimientos o su propia capacidad para el autosabotaje. Estamos ante uno de esos personajes perdidos, ensimismados en su propio deambular vital, a quienes tan agradable resulta ver en una pantalla de cine porque pueden hacerte sentir que tu propio discurrir accidentado e insignificante por la vida es digno de una película.

Friends and Strangers es agradable, liviana como la brisa y llena de puntos de fuga. Por ejemplo, durante la peripecia anterior con el coche, da tiempo a que Ray se ausente para comprar unos cafés de take away con los que amenizar la molesta espera tras la camioneta, En su trayecto de vuelta al coche, se detiene brevemente a charlar en la puerta de una peluquería porque reconoce a la amiga de una chica (Alice, interpretada por Emma Diaz) con la que fue de camping el fin de semana anterior. Viajaron hasta la acampada cada uno en su coche, pero con la idea de compartir tienda de campaña.

¿Qué pasó entre ellos? El director, que también es el guionista y el montador de la película, maneja con la misma habilidad las elipsis, los fuera de campo y los tiempos muertos. Corta situaciones y se dedica a enseñar las de incomodidad o desconcierto. Nunca queda armonizado el baile de atracción e intimidad entre los dos personajes, siempre al filo de que pase algo pero sin que se pueda llamar exactamente tensión sexual a lo que flota en medio. En cuanto se tocan, se inician las primeras caricias, irrumpe la necesidad de huída.

Ya se lo decía Gwenaëlle Simon al protagonista de Cuento de verano (1996): "La amistad es un asunto serio. Quizás incluso más que el amor". Es una de las películas de Éric Rohmer que vienen a la mente viendo esta, puede que por una evidente cuestión de genealogía.

¿Personajes jóvenes, medianamente acomodados, con diálogos sembrados de inquietudes culturales y flirteando en entornos vacacionales? Parece inevitable pensar en Rohmer, o dejarse llevar por el título del filme, Friends and Strangers, y recordar algunos de Nicole Holofcener (Walking and Talking, Lovely & Amazing) o Whit Stillman (Love & Friendship), cuyas filmografías de urbanitas parlanchines también poseen una innegable impronta rohmeriana y se escurren por este relato millennial en el corazón de Sydney que bien podría tener lugar en una ciudad costera de las películas de Hong Sang-soo de hace un par de décadas.

Lo cierto es que la película de Vaughan pertenece a una estirpe cinematográfica bien nutrida, con no pocos referentes de alto nivel, pero el australiano deja claro que los tiene bien asimilados y posee voz propia. Son muchos los detalles que dotan de personalidad, pliegues curiosos y nexos intrigantes a Friends and Strangers, como las acuarelas del oficial William Bradley, de la Primera Flota británica que llegó a Australia en el siglo XVIII, que embellecen los créditos de apertura, o el hecho de que la banda sonora emplee piezas instrumentales actuales compuestas para la restauración de clásicos del cine mudo de Yevgeny Bauer y Josef von Sternberg.

Hacia la mitad del metraje, Alice desaparece y la película se parte en dos –ruptura remarcada por la muy original irrupción diegética de piezas de música del compositor dodecafónico Giacinto Scelsi– cuando Ray acude a la casa de un coleccionista de arte que lo ha contratado para rodar el vídeo de boda de su hija. Casi sin darnos cuenta, del terreno Rohmer pasamos al de los hermanos Coen con una delirante visita a la mansión del coleccionista.

Esta situación también se interrumpe de manera abrupta por culpa del tacto, por cierto. Y, por supuesto, durante todo su desarrollo reina un creciente sentimiento de extrañeza y una desorientación de los que el protagonista no logra desprenderse. Como una tienda de campaña mal ubicada o un cactus que te pincha el culo, Ray siempre parece fuera de lugar y a la fuga. El estado vital millennial.