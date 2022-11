La emocionante reaparición de Christina Applegate tras anunciar que padece esclerosis múltiple

Fue en 1987 cuando conocíamos por primera vez a los Bundy. Hace 35 años, Al (Ed O'Neill), Peggy (Katey Sagal), Kelly (Christina Applegate), Bud (David Faustino) y Buck (el perro) nos abrían las puertas de su hogar para mostrarnos la vida de una familia estadounidense de los años 80. Durante diez años, la sit-com creada por Ron Leavitt y Michael G. Moye fue la encargada de adentrarnos, con su característico humor sucio, en las peripecias e intentos de convivencia (y supervivencia) de un Matrimonio con hijos.

Tras la finalización de la serie en 1997, ha hecho falta que Applegate recibiese una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para volver a ver juntos al reparto original. La ganadora de un Emmy ha recibido el reconocimiento a su trayectoria profesional apoyada por sus amigos o, como ella misma los llama, su familia; aquellos que, durante tantos años, la han acompañado en su camino por la industria del entretenimiento. Entre ellos, se encontraban Katey Sagal y David Faustino, Selma Blair (La cosa más dulce, 2002) y Linda Cardellini (Muertos para mí).

“Katey y yo hemos hecho un pulso para ver quien hablaba primero y he perdido”, bromeaba Faustino al inicio de su discurso en honor a Applegate. “Alguien que puede interpretar a una persona tan tonta tan bien tiene que ser una actriz muy inteligente y brillante”, afirmaba el actor en referencia a aquellos años de Matrimonio con hijos que hicieron que su relación con la intérprete se haya convertido en una “verdadera relación de hermanos”. “Gracias por inspirarme a no tener miedo”, finalizaba. Por su parte, Sagal también aprovechaba su intervención para alabar a su compañera: “Humildad, humor, fortaleza, gracia, valentía… te he visto llevarlo todo. Has estado muy alto en mi lista de ‘profesores de vida’ desde tus dieciséis años”.

Cuando llegaba el turno de Applegate, tras anunciar que solo daría las gracias a aquellas personas “a las que realmente necesitaba agradecerles”, la actriz aprovechaba para resumir sus años de amistad: “Sois mi todo. Me encanta que empecé con vosotros dos y acabo con vosotros dos. Yo no digo que tengo amigos, tengo familia. Esta gente me cuida, me cuida cada día de mi vida, sin ellos no sé qué haría”.

Elenco de 'Matrimonio con hijos' Cinemanía

Su lucha contra la esclerosis

“¡Ah! ¡Por cierto! Tengo una enfermedad. ¿Lo habéis notado? Ni siquiera llevo zapatos… ¡Se supone que os tenéis que reír!”. La referencia a su enfermedad era inevitable, pues se trata de la primera aparición pública de Applegate tras anunciar que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal. En verano de 2021, la actriz tuvo que paralizar el rodaje de Muertos para mí, la serie de humor negro creada por Liz Feldman, para someterse al tratamiento.

Después de un parón de cinco meses, Applegate estaba decidida a finalizar la temporada y, con el apoyo de su compañera de reparto Linda Cardellini quien, según contó la intérprete en una entrevista para The New York Times, fue “su campeona, su luchadora, su voz” durante el rodaje, consiguió darle su merecido final a la historia de Jen y Judy, que estrena su tercera y última temporada el próximo 17 de noviembre en Netflix.

