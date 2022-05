Love and marriage, love and marriage… En marcha la versión animada de ‘Matrimonio con hijos’

Antes de Matrimonio con hijos, las sitcoms estadounidenses no eran generalmente tan atrevidas a la hora de satirizar la institución familiar, de ahí que esta serie estrenada en 1987 fuera tan revulsiva en su momento. Anticipando el tono de Los Simpson o Padre de familia, Matrimonio con hijos estuvo desarrollada por Michael G. Moye y Ron Leavitt (ya fallecido), extendiéndose a diez años y once temporadas. Su opening y personajes han pasado justamente a la cultura popular, de ahí que en 2012 Fox no pudiera resistirse a reunir al elenco para celebrar el 25 aniversario de la serie. Hasta entonces esa había sido la última reunión, pero Deadline se hace eco ahora de un derivado inesperado.

Y es que, ante las previsibles dificultades de reunir a la familia Bundy para encabezar un revival de acción real, se ha llegado a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer es una serie animada. Un Matrimonio con hijos de dibujos animados. Que de hecho, casi por cerrar el círculo, desarrolla en calidad de showrunner Alex Carter, quien fuera productor ejecutivo de Padre de familia. Si todo va bien, esta nueva versión contaría con los intérpretes de la serie original poniendo voz a sus personajes, lo que implicaría el regreso de Katey Sagal como Peggy, de Ed O’Neill como Al, de Christina Applegate como Kelly, y de Dave Faustino como Bud. Todos estarían siento tanteados como intérpretes de doblaje.

Matrimonio con hijos examinaba, con un humor negro considerable, los avatares de una familia media americana: el padre siendo un amargado vendedor de zapatos (Al), la madre como ama de casa sedienta de cariño (Peggy), la hija siendo una adolescente ambiciosa pero sin muchas luces (Kelly) y el hijo (Bud) un completo zote. Si la iniciativa prospera sería curioso comparar la serie animada de Matrimonio con hijos con todos los dibujos que años después, de un modo u otro, compartieron su ADN. De Los Simpson a buena parte de las series de Seth MacFarlane.

