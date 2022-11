Christina Applegate cuenta cómo ha sido rodar con esclerosis múltiple la última temporada de 'Muertos para mí'

Christina Applegate ha hablado en profundidad sobre su experiencia con la esclerosis múltiple en una entrevista para The New York Times con motivo del cercano estreno de la última temporada de Muertos para mí (en Netflix el próximo 17 de noviembre), la serie de humor negro y amistad que protagoniza junto a Linda Cardellini. La actriz estadounidense, que a finales de mes cumplirá 51 años, reveló en 2021 que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

El diagnóstico de su enfermedad cayó como un jarro de agua fría sobre la actriz de Matrimonio con hijos y La cosa más dulce. "Ojalá hubiese prestado más atención... ¿pero cómo iba a saberlo?", explica en la entrevista, donde reconoce que durante años había notado un hormigueo y entumecimiento en sus extremidades que con el tiempo fueron empeorando hasta que el verano pasado sus peores sospechas se confirmaron.

El rodaje de la tercera y última temporada de Muertos para mí, que ya había tenido que posponerse por culpa de la pandemia de coronavirus, sufrió un nuevo retraso de cinco meses para dar tiempo a la actriz a comenzar su tratamiento. "Fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, de esa parte de mí", recuerda con agradecimiento. "Necesitaba tomarme ese tiempo".

Acabar la serie

Applegate también certifica que siempre estuvo dispuesta a terminar la serie, ya que "sentía esa obligación" de cara a su compañera Linda Cardellini y la creadora y showrunner, Liz Feldman. "Desde arriba me dijeron que podíamos parar: 'No hace falta terminarla, pongamos lo que tenemos junto en unos episodios y ya está'. Pero me negué. Dije que íbamos a hacerla, pero en mis propios términos", recuerda.

Cardellini, a quien Applegate llama su "campeona, guerrera y voz", estuvo apoyándola durante todo el proceso. Esta semana, Netflix ha publicado el tráiler de la última tanda de episodios de la serie por cuya primera temporada ambas actrices fueron nominadas a los Emmy. Applegate la ha terminado con 18 kilos más, y sin poder caminar sin bastón.

"Quiero que la gente sepa que soy consciente de eso", afirma. "Si la gente odia la serie, le encanta o solo se pueden concentrar en señalarme y decir 'Mira a esa lisiada', no es asunto mío. Si dicen que no pueden obviarlo, está bien. Pero ojalá puedan disfrutar del final de la historia y despedirse de estas dos muchachas".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.