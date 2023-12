La película que más enorgullece a Chris Evans y nadie ha visto: una joya de ciencia ficción infravalorada

Chris Evans es, en la actualidad, uno de los actores más queridos y consagrados en la industria de Hollywood. Considerado el 'Chris' más adorable entre los 'Chrises' del cine, se ha ganado al público gracias a su simpatía y su sonora risotada, pero sobre todo gracias a ese Capitán América que lo ha encumbrado en el MCU.

Es inevitable mirar con nostalgia a la Marvel de Robert Downey Jr. y Evans, que nos ha hecho soñar con capas y mallas y ha llevado al género a lo más alto durante la última década. Sin embargo, Chris Evans es mucho más que Steve Rogers; no en vano lleva actuando desde principios de los 2000.

Muchos de nosotros lo conocimos como el chico popular de la parodia No es otra estúpida película americana (2001), aunque fue otra saga de superhéroes, Los 4 fantásticos (2005), la que lo catapultó a la fama. Después llegaría la comedia romántica Diario de una niñera (2007) y la apuesta ahora de culto Scott Pilgrim contra el mundo (2010).

Cuando sus labores de 'Capi' le han permitido tomarse un respiro, también nos ha regalado algunas de sus mejores producciones, como Snowpiercer (2013) o Puñales por la espalda (2019), así como su debut como director con Antes de que te vayas (2014).

Sin embargo, el currículum del actor esconde una joya de ciencia-ficción que no hemos mencionado hasta el momento, y que Chris Evans lamenta que no se haya visto. Una producción que, en palabras del actor, podría haber cambiado su carrera en sus inicios.

'Sunshine', la película de Danny Boyle que enorgullece a Chris Evans

'Sunshine' Cinemanía

En septiembre del 2011, Chris Evans estaba disfrutando del triunfal estreno de Capitán América: el primer vengador. En una entrevista concedida al periodista Mike Ryan, que este ha recuperado ahora en Twitter, el actor se refería a una película que podría haber cambiado su carrera: Sunshine (2007).

"Tendría una carrera diferente si la gente la hubiera visto", aseguraba Evans al periodista de Moviefone en la antigua entrevista que se ha viralizado ahora en redes. El actor aseguraba que Sunshine era su película favorita entre las que había hecho hasta ese momento, incluyendo El primer vengador.

"La vieron como 10 personas", se lamentaba: "Nadie ve mis mejores películas. Todo el mundo va a ver Los 4 fantásticos, pero nadie ve Sunshine. Tendría una carrera diferente si la gente hubiera visto esa película. Me encanta. Me encanta Danny Boyle. Me encantó aquella experiencia y me encanta ese reparto. Es una de esas películas, de arriba abajo, de las que estoy enamorado".

Sunshine, disponible para alquilar en Apple TV+, fue una apuesta de ciencia-ficción dirigida por Danny Boyle y escrita por otro nombre propio con mucha fuerza en el género, Alex Garland, que contaba en su reparto con talentos de la actuación como Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne, Michelle Yeoh y Benedict Wong.

La trama nos trasladaba a un mundo en crisis, angustiado por la amenaza de que el Sol se iba a apagar en cinco años, provocando la extinción de la humanidad. Lo único que podía evitar la tragedia era el Ícarus II, una nave con la misión de transportar una carga explosiva con la que reactivar la estrella. Sin embargo, este plan ya se había llevado a cabo años atrás con resultados infructuosos.

Para los amantes del género, Sunshine es un título infravalorado pero muy reivindicable, una apuesta cuidada que eleva la ciencia-ficción con toques de terror. En su día, tuvo un recibimiento tibio en taquilla, pero, con el paso del tiempo, se ha convertido en una joya altamente recomendable dentro de la 'ci-fi' moderna.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.