Charlize Theron se niega a ganar 18 kilos otra vez para interpretar un papel

En esta vida, nadie es inmune a los estragos de la edad, ni siquiera Charlize Theron. Tras haberse sometido a drásticos periodos de ganancia y pérdida de peso para filmes como Monster y Tully, la actriz sudafricana reconoce que ya no le quedan ganas ni fuerzas de jugar con su metabolismo.

"Nunca jamás volveré a rodar una película y decir 'Vale, ganaré 18 kilos'. Y no volveré a hacerlo porque ya no me los puedo quitar", señaló Theron en una entrevista para Allure (vía Variety).

"Cuando tenía 27 años, hice Monster", prosiguió la actriz, refiriéndose a la película por la que ganó el Oscar en 2004. "Perdí 13 kilos de un día para otro. Dejé de hacer tres comidas al día, y recuperé mi peso normal".

"A los 43 [años], hice lo mismo para Tully, y recuerdo que pasé un año intentando perder ese peso", añadió. "Llamé a mi médico y le dije: 'Creo que me estoy muriendo, porque no puedo adelgazar'. Y su respuesta fue: 'Tienes más de 40 años. Relájate. Tu metabolismo ya no es el que era'. Nadie quiere escuchar algo así".

Charlize Theron se ha referido al rodaje de aquel filme (dirigido por Jason Reitman en 2018) como una experiencia muy desagradable, en parte por la necesidad de engordar más de 20 kilos. "Por primera vez en mi vida, comí mucha comida procesada y bebí demasiado azúcar. Hacer aquella película no fue divertido".

Pero, si bien se niega a hacer nuevos experimentos con su peso, Theron añade que hay líneas rojas que no piensa cruzar. "La gente piensa que me he hecho un lifting: dicen '¿qué le ha pasado en la cara? Y yo respondo: '¡Cabrona, estoy envejeciendo! No es que me haya hecho una cirugía plástica y haya salido mal. Son cosas que pasan".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.