Cate Blanchett se une a Charlize Theron y Michelle Yeoh en 'School for Good and Evil'

Una gran apuesta de Netflix para este otoño es The School for Good and Evil, adaptación de la saga homónima a cargo de Soman Chainani. Más allá del amor fan que despiertan los libros, la plataforma de streaming se las ha apañado para que el proyecto gane atención gracias al equipo convocado: tenemos como director y coguionista a Paul Feig (Cazafantasmas, La boda de mi mejor amiga), al frente de un exquisito reparto donde se dan cita Kerry Washington, Charlize Theron, Michelle Yeoh, Laurence Fishburne, Ben Kingsley y Rob Delaney. A todos estos nombres hay que añadir ahora, según Collider, el de Cate Blanchett.

Blanchett, ganadora del Oscar en dos ocasiones, fue vista recientemente en El callejón de las almas perdidas y en toda una sensación para Netflix, No mires arriba. De cara a The School for Good and Evil, sin embargo, no se verá las caras con Theron o Yeoh, que hoy día disfruta del grandísimo éxito de Todo a la vez en todas partes. Y esto se debe a que solo escucharemos su voz: Blanchett será la narradora en off de la historia que cuenta The School for Good and Evil, y que bien podría prolongarse en alguna secuela (la saga original consta de seis volúmenes). El propio Feig ha sido quien ha dado esta información.

Lo ha hecho durante la sexta cumbre anual de Mujeres en el Entretenimiento, diciendo que “acabamos de fichar a Cate Blanchett como ganadora, y estamos muy emocionados”. “Aunque aún no se ha anunciado oficialmente”, añadió, “la información ya está corriendo por ahí”. The School for Good and Evil lanzó su primer avance el pasado 7 de junio, durante la Geeked Week de Netflix, mostrando que no se había reparado en gastos para llevar a la pantalla el mundo de Chainani.

The School for Good and Evil cuenta cómo dos jóvenes amigas, Sophie y Agatha (encarnadas respectivamente por Sophia Anne Caruso y Sofia Wyle) son secuestradas en su pueblo y transportadas a un mundo fantástico, donde les inscriben en la Escuela del Bien y del Mal. En este colegio, al estilo de las casas de Hogwarts, los estudiantes pueden ser destinados al Bien o al Mal, para convertirse en héroes o villanos de cuento. Así conoceremos a Lady Lesso, decana del Mal que encarna Theron, y a Clarissa Dovey, decana del Bien a cargo de Washington.

Puedes ver el avance bajo estas líneas.

