Charlie Kaufman cree que la Inteligencia Artificial dominará Hollywood: "No hay vuelta atrás"

Pocos guionistas tienen en Hollywood el prestigio de Charlie Kaufman, aunque no sea el creador que más fácil lo tiene a la hora de sacar sus proyectos adelante. Kaufman se las ve y se las desea para poder rodar sus historias, siendo su último film hasta la fecha una adaptación muy personal de la novela de Ian Reid, Estoy pensando en dejarlo. Hoy el cineasta anda presentando un corto rodado con su móvil, Jackals and Fireflies, mientras tiene previsto estrenar en Netflix próximamente una película de animación que ha escrito, Orion and the Dark.

Todo lo cual ha llevado a que le inviten al Festival de Cine de Sarajevo para recibir un premio honorífico, y aprovechar para reflexionar sobre el estado de la industria. Kaufman es muy crítico y piensa que el creciente uso de la Inteligencia Artificial en Hollywood es el último clavo del ataúd, por el daño inevitable a la creatividad. “Una vez que se renuncia a eso y se permite a los estudios utilizar la IA para escribir guiones, no hay vuelta atrás”, ha dicho según Deadline. “No habrá esperanza porque la Inteligencia Artificial no puede crear un momento de humanidad”.

“Mientras haya gente que lo haga y exista una lucha, siempre habrá una posibilidad de que salga algo que valga la pena para los seres humanos”, reconoce, pero también cree que no hay mucha esperanza. “En este momento lo único que da dinero es la basura. Se gana una fortuna, y eso es lo esencial. Es muy seductor para los estudios, pero también para las personas que se dedican y se convierten en los creadores de esa basura, sobre todo si son alabados por la basura porque no tienen que mirar hacia dentro ni pensar mucho sobre lo que están haciendo”.

“La dieta está corrompida y lleva estándolo mucho tiempo. Es como si comieras mierda toda tu vida y quisieras mierda. Si comes comida procesada, la deseas. Y no lo harías si no te hubieran alimentado con ella toda la vida. Eso es lo que hace la máquina del cine y me parece realmente ofensivo. Me enfurece”, prosigue el guionista de Cómo ser John Malkovich, alertando de que “los guionistas han sido entrenados para comer y hacer esa basura” mientras los estudios “no parecen ver nada más allá del cínico argumento de venta”.

Kaufman no termina ahí con su soflama apocalíptica. “A pesar de que el argumento de venta se presenta de una manera que sugiere que están siendo alimentados con algo de valor, no lo son. Mientras hagan esa mierda, da igual que lo haga la Inteligencia Artificial”. Curiosamente, sobre el contenido “basura”, justo ayer se expresaba en términos similares a Kaufman alguien tan a priori alejado de su órbita como Zachary Levi, protagonista de ¡Shazam! La furia de los dioses.

Por otro lado, otra figura como Paul Schrader asegura que es inevitable que el uso de la IA (una de las preocupaciones centrales de la actual huelga de actores y guionistas) se asiente en Hollywood, y de que visto el nivel de las producciones actuales tampoco hay de qué alarmarse.

