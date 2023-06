Así es 'Orion and the Dark': el regreso de Charlie Kaufman a la animación tras 'Anomalisa'

Este fin de semana empezó una nueva edición del Festival de Animación de Annecy, celebrado en la ciudad francesa homónima. Era inaugurado con un trágico incidente, según el cual varias personas fueron apuñaladas, que provocó que la directiva del certamen creyera oportuno posponer las proyecciones al aire libre. La tragedia, inevitablemente, ha marcado la actual edición, pero esta ha de seguir su curso.

En una de sus primeras jornadas ha sido presentado un proyecto con muy buena pinta, surgido de la colaboración del cineasta Charlie Kaufman con Netflix. Kaufman se había dedicado a la escritura (ganando un Oscar por su labor) a través de títulos tan conocidos como Cómo ser John Malkovich u ¡Olvídate de mí!, hasta que decidió saltar a la dirección. De ahí salió el reciente drama surrealista Estoy pensando en dejarlo, que estrenó Netflix, pero también su debut en el cine de animación.

En 2015 dirigió con Duke Johnson Anomalisa, con algunas de las alabanzas más contundentes de su carrera. Anomalisa es, pues, el gran precedente al que ha de responder Orion and the Dark, aunque en este caso Kaufman no dirija, sino que se limite a escribir. El director de la película animada, que en Annecy ha mostrado imágenes, es Sean Charmatz debutando con el largometraje. Antes, en su currículum encontramos la saga Trolls, en tanto a los storyboards de Gira mundial.

“Tiene el estilo de Charlie Kaufman”, ha afirmado aún así el productor Peter McCown. Kaufman escribe el guion de Orion and the Dark basándose en un libro de Emma Yarlett. Su planteamiento es de lo más sugerente: Orion es un niño ansioso, al que pone voz Jacob Tremblay, que tiene mucho miedo de la oscuridad. Sin embargo, una noche vendrá a visitarle la Oscuridad en persona (voz de Paul Walter Houser) y le ofrecerá la oportunidad de poner fin a sus miedos.

Visita nocturna Netflix

Lo poco que se ha visto de Orion and the Dark apunta a una animación sombría, de personajes excéntricos entre los que encontraremos al oso de peluche Sleep, al ratón Quiet o al cambiaformas Dreams. Podremos esperar también que no sea una película destinada exclusivamente a los niños, así como tampoco (al igual que Anomalisa) especialmente alegre. La película está desarrollada por DreamWorks Animation para Netflix, sin haber fijado aún una fecha de estreno en su catálogo.

Al contrario que Orion and the Dark otro film de DreamWorks, Ruby Gillman, Teenage Kraken, sí ha recibido fecha: 30 de junio en cines. Aún así se podrá ver antes en el mismo Festival de Annecy, mientras van trascendiendo más detalles de Orion and the Dark.

Orion tiene miedo Netflix

