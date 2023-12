La hija de Carrie Fisher emociona con el recuerdo a su madre en el séptimo aniversario de su muerte

El pasado 27 de diciembre se cumplieron siete años de la muerte de Carrie Fisher, que nos dejó con 60 años tras sufrir un ataque al corazón durante un vuelo de Los Ángeles a Londres. Su pérdida vino seguida de la de su madre, Debbie Reynolds, que falleció al día siguiente, lo que supuso un duro golpe para la familia.

Hoy, la actriz que dio vida a la princesa Leia en Star Wars sigue presente en la memoria de millones de fans de la saga en todo el mundo, pero especialmente entre sus personas más cercanas. Una de ellas es su hija, Billie Lourd. La intérprete lanzó este miércoles un emotivo mensaje junto a una foto suya de pequeña junto a su madre, y como era de esperar, la publicación tuvo miles de interacciones.

"Han pasado siete años desde que mi mamá murió (¿pero quién los cuenta? ¿Supongo que yo?). Cada aniversario me ofrece una cara diferente de mi dolor. Algunos me infunden rabia, otros me hacen llorar durante todo el día, o me hacen sentir disociada o vacía, me hacen no sentir nada, o culpable por no sentir nada, y en otros siento todo eso a la vez. Este año me desperté agradecida", escribió.

La actriz continuó con una reflexión sobre el dolor que le provocó la marcha repentina de Carrie Fisher: "El luto ha inundado mi vida de un sentido de la apreciación que nunca he tenido antes. Me hace disfrutar de cada momento como si fuera el último. Hoy estaba sujetando a mi hija mientras dormía entre mis brazos y mis ojos se inundaron de lágrimas de alegría. Me reí de mí misma y luego lloré más porque me estaba riendo".

"Sentía la presencia de mi madre como el calor del sol sobre la piel en un día de verano. El tipo de calor que te hace cerrar los ojos sin darte cuenta y respirar lentamente y sonreír. Le echo de menos todos los días pero el cliché es cierto —está conmigo todos los días—, llena mis momentos felices con aún más felicidad", añadió la actriz.

Lourd cerró su mensaje saliendo de la experiencia personal para dirigirse a quien esté leyendo sus palabras: "Como le digo a mi hijo, ella vive en las estrellas y seguramente hace que mi vida brille. Envío mi amor a todos los afligidos por ahí fuera. Y espero que todo el mundo pueda sentir un poco de brillo entre todos los sentimientos que el luto trae consigo inevitablemente".

Para muchos, igual que para Billie Lourd, Carrie Fisher siempre vivirá entre las estrellas. Ya sea por su papel como la inigualable princesa Leia, o bien por su gran legado como actriz. Siete años desde su muerte y, como su hija, miles de fans todavía la recuerdan.

