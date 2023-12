Los papeles por los que recordamos a Lee Sun-kyun: de 'Parásitos' a Hong Sang-soo

Los servicios de emergencia coreanos han confirmado que el cuerpo de Lee Sun-kyun, actor de Parásitos (2019), ha aparecido sin vida en un coche aparcado en un centro comercial de Seúl.

Las autoridades buscaban a Lee después de que su familia alertara de su desaparición tras encontrar una nota de suicidio en su domicilio, por lo que toma fuerza la hipótesis de que él mismo se haya quitado la vida. El actor estaba siendo objeto de una investigación por consumo de marihuana y otras drogas ilegales en Corea del Sur.

Lee Sun-kyun, nacido en Seúl en 1975, comenzó su carrera actoral en el teatro musical y poco después entró en la rueda de los k-dramas con series como El príncipe del café (2007) y Pasta (2010), donde interpretó a un chef malencarado que se convirtió en uno de sus papeles más populares en la pequeña pantalla.

En esa época también empezó a destacar en el cine con el drama Paju (Park Chan-ok, 2010), por cuyo trabajo ganó el premio de mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Poco después vendría uno de los mayores éxitos de su carrera como protagonista junto a Im Soo-jung de la comedia romántica All About My Wife (Min Kyu-dong, 2012), remake de la película argentina Un novio para mi mujer.

Lee Sun-kyun y Lim Soo-jung en 'All About My Wife' (2012) Cinemanía

No obstante, la cinefilia siempre recordará a Lee Sun-kyun como uno de los mejores actores recurrentes de Hong Sang-soo. La colaboración de Lee con el prolífico cineasta comenzó como secundario en Noche y día (2009) para pasar a convertirse en el protagonista masculino de otras tantas de las mejores películas de Hong: Oki's Movie (2010), Nobody's Daughter Haewon (2013) y Our Sunhi (2013), con Jung Yu-mi como volátil interés romántico en la primera y la última.

Jung Yu-mi y Lee Sun-kyun en 'Oki's Movie' (2013) Cinemanía

A finales de la década pasada, Lee pasó del cine de autor a consolidar su tirón comercial siguiendo el camino de casi toda estrella masculina del cine coreano: interpretar a agentes de la ley, espía corrupto, detective de homicidios o delincuentes en thrillers policiacos y de acción. Ahí vinieron A Hard Day (Kim Seong-hun, 2014), Take Point (Kim Byung-woo, 2018) o Jo Pil-ho: El despertar de la rabia (Lee Jeong-beom, 2019).

Parásitos, el fenómeno mundial de Bong Joon-ho donde Lee interpreta al padre de la familia adinerada en la que se infiltran los protagonistas de clase baja, supuso una evidente cumbre de éxito y reconocimiento en la carrera del actor. Después de comerse el mundo volvió a la televisión coreana con la serie de abogados Geomsanaejeon (2019-20) y el thriller financiero Payback (2023).

Los dos últimos trabajos más notables que quedan para cerrar la filmografía de Lee son su rol de neurólogo torturado por la tragedia familiar en la serie de ciencia ficción Dr. Brain (2021), dirigida por Kim Jee-woon para Apple TV+, y, sobre todo, el filme de terror Sleep (Jason Yu, 2023), uno de los títulos delicatessen del género este año, donde se había reencontrado con quien fue su mejor pareja en pantalla, Jung Yu-mi.

